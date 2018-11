Titolo originale: Au bout des doigts

Regia: Ludovic Bernard

Cast: Kristin Scott Thomas, Lambert Wilson, Karidja Touré, André Marcon, Jules Benchetrit, Michel Jonasz, Vanessa David, Elsa Lepoivre, Samen Télesphore Teunou, Rodolphe Borgniet

Genere: commedia, colore

Durata: 105 minuti

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Cinema

Data di uscita: 20 dicembre 2018

"Nelle tue mani" è una commedia francese, diretta dal regista Ludovic Bernard, con protagonisti Jules Benchetrit e Lambert Wilson.

Nelle tue mani: una commedia romantica sul riscatto e il superamento di sé

"Nelle tue mani" segue le vicende di Mathieu Malinski (Jules Benchetrit) un ragazzo delle banlieue (periferia) che come tutte le persone nella sua condizione si avvale di espedienti per titare avanti. Il giovane, però, custodisce un segreto che Pierre Geithner (Lambert Wilson), il direttore del Conservatorio di Parigi vorrebbe rivelare al mondo intero. Dopo averlo sentito suonare al pianoforte nella hall del Hotel Gare de Lyon, Pierre non ha dubbi sul talento di Mathieu, ma, il giovane fa resistenza e invece di ascoltare i consigli del direttore continua a mettersi nei guai coi compagni di sempre. Arrestato per furto, chiede aiuto proprio a Pierre che attraverso le sue conoscenze riesce a far commutare la detenzione in una misura alternativa da scontare nel suo Conservatorio.

Mathieu entra così a far parte del "tempio della musica" un luogo che cambierà per sempre la sua vita. Nella scuola il ragazzo di periferia incontra anche l'amore, infatti, Mathieu si invaghisce di Anna (Karidja Touré) una giovane e virtuosa violoncellista. Il ragazzo dopo essersi ambientato all'interno del Conservatorio inizia progressivamente ad accarezzare l'idea di diventare pianista e di partecipare a un prestigioso concorso. Sotto la guida dell’intransigente insegnante di pianoforte chiamata anche la "Contessa" (Kristin Scott Thomas), Mathieu affronta una sfida che non riguarda soltanto lui, ma per la quale è in gioco il futuro stesso del Conservatorio parigino.