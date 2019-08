Festival di Venezia 2019: programma del 29 agosto

Si entra nel vivo del Festival di Venezia 2019 con tre film in Concorso previsti per la giornata del 29 agosto: “The Perfect Candidate” di

Haifaa Al Mansour, “Marriage Story” di Noah Baumbach e “Ad Astra” di James Gray.

Venezia 76: le pellicole in competizione

Il primo film in Concorso proiettato nella giornata è “The Perfect Candidate“, presentato in Sala Grande alle 16.45.

La pellicola, diretta da Haifaa Al-Mansour, prima regista donna dell’Arabia Saudita, segue le vicende di una giovane dottoressa che si scontra con la società conservatrice e maschilista del suo paese, candidandosi alle elezioni del consiglio comunale.

Alle ore 19.00 in Sala Grande e alle 20.00 e in Palabiennale viene presentato “Marriage Story” diretto da Noah Baumbach, che rappresenta il dramma del divorzio, raccontando i sentimenti e le emozioni anche attraverso la propria esperienza personale. Protagonisti della vicenda sono un’attrice, interpretata dalla splendida Scarlett Johansson e un regista teatrale, con il volto di Adam Driver, che analizzeranno il loro rapporto nel momento in cui sta finendo.

L’ultimo film in competizione della giornata, per il quale c’è grande attesa, è “Ad Astra” di James Grey, in anteprima alle ore 22.00 in Sala Grande e alle 22.30 e in Palabiennale. Brad Pitt interpreta l’ingegnere Roy McBride, affetto da un leggero autismo. L’uomo, che vive in un futuro in cui le spedizioni spaziali sono frequenti, viene a scoprire che il padre, dato per disperso durante una missione verso Nettuno, potrebbe essere ancora vivo. Desideroso di rivedere il genitore, Roy decide di partire verso l’ignoto, ma una volta in viaggio, in seguito alla morte di un membro dell’equipaggio, capisce di non potersi fidare di nessuno. Nel cast anche Tommy Lee Jones, Liv Tyler e Donald Sutherland.

Gli altri film della giornata

Per la sezione Orizzonti i film della giornata sono: “Verdict” di Raymund Ribay Gutierrez, storia di una donna maltrattata che durante un processo si difende dal marito alcolizzato (ore 14.30 sala Darsena), e “Sole” dell’italiano Carlo Sironi, in cui un ladruncolo si mette in combutta con una donna straniera incinta per “vendere” la figlia, una volta nata, allo zio di lui (ore 17.30 sala Darsena).

La Biennale College Cinema propone alle ore 17.00 in Sala Giardino “This Is Not a Burial, It’s a Resurrection” di Lemohang Jeremiah Mosese, in cui un’anziana pronta a morire compirà delle imprese leggendarie quando il suo villaggio viene minacciato, mentre il titolo della sezione Sconfini è “Les épouvantails” di Nouri Bouzid, alle ore 21.00 in Sala Giardino.

Per il programma completo: programma del 29 agosto.

Lorenzo Buellis