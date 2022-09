Siccità: una commedia distopica con storie diverse che si intersecano

La prospettiva di "Siccità" di Paolo Virzì potrebbe sembrare quella di un film di Robert Altman con diverse storie che si intersecano. C’è il carcerato (Silvio Orlando), il tassista Loris (Valerio Mastandrea) e la dottoressa (Claudia Pandolfi) ex moglie di Loris ora sposata con Vinicio Marchioni. Inoltre, non poteva mancare l’influenzer (Tommaso Ragno) e l’illustre scienziato star televisiva (Diego Ribon), che affrontano il tema drammatico sul fronte mediatico. Virzì dirige un instant movie che si ritrova forse non casualmente ad analizzare il cambiamento climatico/pandemico.

Un instant movie da rivedere tra qualche anno

La città eterna raccontata da Virzì è piena di immondizia e il Tevere si è prosciugato. I riots danno fuoco alle piazze e si fa la fila per avere una tanica di acqua. È vietato dare acqua alle piante e chi lo fa viene ripreso e messo sul web. Tutto questo ci ricorda (acqua a parte) gli ultimi due anni passati tra virologi star e lotte intestine sui social riguardo alle misure prese per il Covid. In una Roma impazzita, anche Loris sta impazzendo e vede i morti, si sta spegnendo verso una sorta di sonnolenza incosciente.

Nel frattempo, i ricchi vanno alle terme e fanno feste stile “La Grande Bellezza” con personaggi del calibro di Monica Bellucci.

Il film di Virzì è una via di mezzo tra una commedia e un film di denuncia sociale. La prima parte dell’opera è eccellente, ma il filo si perde con l’avanzare delle singole vicende dei personaggi tanti e molto sfaccettati. Nel cast c’è il meglio del cinema italiano (e romano per lo più) e sono uno più bravo dell’altro, se si esclude la bella signora borghese (Monica Bellucci) che va ad irretire lo scienziato. Spiccano tra tutti un eccellente Valerio Mastandrea, un molto sopra le righe Tommaso Ragno molto in parte e Silvio Orlando che conferma il suo talento.

"Siccità" non è un film perfettamente riuscito ma Virzì sembra aver avuto una sorta di visione profetica su un futuro che è già arrivato. Magari, con tutta la sua leggerezza potrà ricordare al pubblico il drammatico problema del cambiamento climatico. Nel finale catartico finalmente piove sullo stile di “Magnolia”… ma senza rane!

Ivana Faranda