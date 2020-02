Regia: Fabio D'Innocenzo, Damiano D'Innocenzo

Cast: Elio Germano, Tommaso Di Cola, Barbara Ronchi, Giulietta Rebeggiani, Gabriel Montesi, Justin Korovkin, Max Malatesta, Aldo Ottobrino, Lino Musella, Cristina Pellegrino, Barbara Chichiarelli, Giulia Melillo, Ileana D'Ambra, Laura Borgioli, Sara Bertelà, Giulia Galiani, Enrico Pittari, Federico Majorana

Genere: Drammatico, colore

Durata: 98 minuti

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 16 aprile 2020

“Favolacce” è l’opera seconda dei fratelli D’Innocenzo, ambientata nella Roma familiare alla coppia di cineasti.

Favolacce: un’inquietante favola suburbana

Identificare un vero e proprio protagonista all’interno di questa pellicola è difficile, in quanto la vicenda di “Favolacce” ruota attorno a più nuclei familiari, interessandosi di un nutrito gruppo di personaggi.

Il film è ambientato nella periferia romana più residenziale, in una zona solo all’apparenza sonnolenta e tranquilla, adatta alle famiglie di estrazione piccolo-medio borghese con ragazzi in fase di crescita. In realtà sotto questa patina così ideale, si celano tutt’altre dinamiche ben più sinistre e contorte.

Bruno e Dalila Placido possono sembrare a prima vista la coppia perfetta, due coniugi amorevoli che si prendono cura dei loro figli preadolescenti, ma la pellicola svela presto quante tensioni e quanta rabbia repressa si nascondano all’interno del loro rapporto coi figli, che fanno da catalizzatori degli istinti più crudeli delle persone attorno a loro.

Cast e produzione

“Favolacce” è il secondo lungometraggio realizzato dai promettenti Damiano e Fabio D’Innocenzo. Il loro film esordiente, “La terra dell’abbastanza” (2018), è anch’esso ambientato nella periferia di Roma ma ha come protagonisti due ragazzi che, dopo aver investito per sbaglio un pentito della mafia locale, decidono di entrare a far parte della malavita.

“La terra dell’abbastanza” è valso alla coppia di fratelli Miglior Regista Esordiente ai Nastri D’Argento 2018. I due hanno inoltre collaborato alla realizzazione della sceneggiatura di “Dogman”, pellicola pluripremiata di Matteo Garrone.

Il cast di “Favolacce” è composto per la maggior parte da attori di teatro, ma spicca al suo interno un noto volto del cinema italiano, Elio Germano (“L’uomo senza gravità”, 2019; “Io sono Tempesta”, 2018; “Troppa grazia”, 2018).