Titolo originale: Cruella

Regia: Craig Gillespie

Cast: Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Jamie Demetriou, Kirby Howell-Baptiste, Emily Beecham, Joel Fry, Gianni Calchetti, Pierre Bergman, Nathan Amzi

Genere: Commedia, noir

Durata: n/d

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: Walt Disney

"Crudelia" è un film della Disney, diretto da Craig Gillespie, basato sul romanzo del 1956 della scrittrice inglese Dodie Smith dal titolo "La carica dei 101" e sul film animato della Disney del 1961 "La carica dei cento e uno".

Crudelia: la trama

Nella Londra degli anni '70, la giovane stilista Estella DeMon diventa ossessionata dalle pellicce dei cani, in particolare i cani dalmata, fino a diventare una leggenda spietata e terrificante conosciuta come Crudelia.

La nascita del film

L'idea di realizzare un film live-action basato sulla storia delle origini di Crudelia de Mon risale al 2011. La sceneggiatura è stata scritta da Dana Fox e Tony McNamara: lei autrice di film comici come "Single ma non troppo", "L'isola delle coppie" e "Notte brava a Las Vegas"; lui candidato all'Oscar grazie a “La favorita” (dove era presente la stessa Emma Stone).

Il 6 gennaio 2016, Emma Stone è stata scelta il ruolo principale di Crudelia De Mon. Nel maggio 2019, Emma Thompson si è unita al cast nei panni della Baronessa, l'antagonista di Crudelia. Anche Nicole Kidman, Charlize Theron, sono state considerate per il ruolo, così come Dev Patel per il suo ruolo di Roger Dearly.

Durante il D23 nell'agosto 2019, è stato annunciato che le riprese del film sono cominciate. La prima foto ufficiale del film è quella della Stone come Crudelia de Mon con tre dalmata al guinzaglio, Hauser come Orazio e Fry come Gaspare. Le riprese sono terminate a novembre 2019. Si sono svolte nel Regno Unito, a Londra e agli Shepperton Studios.

Il trailer ufficiale è uscito il 17 febbraio 2021