Regia: Eros Puglielli

Cast: Luca Argentero, Galatea Ranzi, Antonia Truppo, Tommaso Ragno, Gianluca Gobbi

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 14 febbraio 2019

"Copperman" è un film drammatico diretto da Eros Puglielli con protagonista Luca Argentero; la pellicola è stata prodotta in collaborazione dalla Eliofilm e la Notorious Pictures.

Copperman: la realtà vista con gli occhi di un bambino

"Copperman" racconta la storia di Anselmo, un uomo molto speciale che, nonostante non sia più giovanissimo, vede ancora la realtà con gli occhi di un bambino. Per lui ogni cosa intorno a sé ha i colori delle fiabe e i magici poteri dei supereroi.

Anselmo è cresciuto con una purezza infantile, che non gli permette di diffidare degli altri e, sebbene la vita gli mostri più volte come sa essere crudele e dura, l'uomo riesce, anche nei momenti più difficili, a mantenere la sua limpida e unica visione del mondo.

La pellicola ruota attorno anche al tema dell'autismo, e spiega come un elemento di diversità possa trasformarsi in un arricchimento per la vita altrui.

Copperman: il cast e la regia

"Copperman" è diretto dal cineasta Eros Puglielli, tra le sue opere prodotte per il cinema ricordiamo "Tutta la conoscenza del mondo" del 2001 e "Nevermind" del 2018, mentre per la televisione ha seguito le serie "Viso d'angelo" andato in onda nel 2011, ma anche, "Il bello delle donne... alcuni anni dopo " andata in onda su canale cinque nel 2017.

"Copperman" vanta un prestigioso cast di attori popolari attori italiani, fra tutti figura il nome di Luca Argentero, tra le pellicole più importante in cui l'artista torinese ha preso parte ricordiamo "Saturno contro"di Ferzan Özpetek del 2007, "Il grande sogno" diretto da Michele Placido nel 2009, "Un boss in salotto" di Luca Miniero del 2014 e "Cosa fai a capodanno?" del 2018.