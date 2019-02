Close Enemies (2018)

Titolo originale: Frères ennemis

Regia: David Oelhoffen

Cast: Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Nicolas Giraud, Marc Barbé, Sabrina Ouazani, Astrid Whettnall, Adel Bencherif

Genere: Drammatico, Thriller

Durata: 111 minuti

Produzione: Belgio, Francia, 2018

Distribuzione: Europictures

Data di uscita: 28 marzo 2019

La pellicola racconta di due ragazzi, Manuel (Matthias Schoenaerts) e Driss (Reda Kateb), cresciuti in un quartiere malfamato in cui le attività criminali sono all’ordine del giorno. Sono grandi amici il cui rapporto è praticamente fraterno, ma che crescendo e diventando adulti cambierà drasticamente. I due sfortunatamente prenderanno strade diverse: Driss diventa un poliziotto, mentre Manuel, in completa antitesi all’amico, segue la vita del criminale. A causa di un colpo andato a male a Manuel, le strade dei due amici si rincontreranno e scopriranno di avere bisogno l’uno dell’altro per poterne uscire vivi dalle loro rispettive situazioni. La vicenda è condita tra odi, rimpianti, lealtà, vendetta e rancori, in cui Manuel e Driss riscopriranno molte cose che li hanno sempre legati, ma la più importante di tutte è il loro grande attaccamento al quartiere della loro giovinezza.

Close Enemies: Il Cast

Matthias Schoenaerts (The Danish Girl, 2015 e Blood Ties, 2013) e Reda Kateb (Zero Dark Thirty, 2012 e Tutto sua madre, 2013) interpretano i protagonisti della vicenda nei sobborghi parigini.Astrid Whettnall (Yves Saint Laurent, 2014) è il capo della narcotici, dove lavora Driss. Sabrina Ouazani (Tout ce qui brille, 2010) è Mounia.

La regia è firmata da David Oelhoffen, il quale dopo Lois des Hommes e Far From Men (in cui tra l’altro vi è Reda Kateb), torna con un “noir” tra le strade delle periferie di Parigi in cui l’amicizia e lo scontro dei due protagonisti viene attraversato da più sentimenti.

La pellicola è stata presentata alla 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ottenendo un buon successo e sarà nelle sale italiane dal 28 marzo 2019.