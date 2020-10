Box Office USA: “Tenet” di Christopher Nolan ancora in testa

(Box Office USA – Incassi 2 – 4 ottobre 2020) Un ritorno nei cinema in attesa del sequel, cambia leggermente la classifica, lasciando comunque “Tenet” al primo posto e “The New Mutants” tra i primi tre.

“Hocus Pocus” nei cinema dopo più di quindici anni

“Tenet”, di Christopher Nolan, primo kolossal a uscire nei cinema dopo il lockdown, mantiene ancora il primo posto al Box Office, con un incasso di 2,700,000 dollari. Leggermente inferiore a quello della precedente classifica, raggiungendo così il complessivo di 45,100,000 dollari. Non è comunque l’unico film a percepire un calo rispetto allo scorso week end. In attesa di una data d’uscita del sequel, torna, e conquista la seconda posizione, la commedia fantastica “Hocus Pocus”, diretta da Kenny Ortega con Kathy Najimy, Bette Midler e Sarah Jessica Parker. A 17 anni di distanza è stato annunciato un sequel del film, diventato un cult negli anni, dove le tre attrici torneranno nei loro ruoli. Il film, di nuovo in sala, registra nella prima settimana l’incasso di 1,925,000 dollari. Al terzo posto “The New Mutants”, con nel cast anche Maisie Williams e Ana Taylor-Joy, per la regia di Josh Boone. Nel week end la pellicola aggiunge 1,000,000 di dollari, con un calo del 14% rispetto allo scorso fine settimana.

Due nuove uscite nella top ten

Con il ritorno di “Hocus Pocus” scende al quarto posto del Box Office “Unhinged – Il giorno sbagliato” con un temibile Russell Crowe, diretto da Derrick Borte, che alla settima settimana registra l’incasso di 870,000 dollari. Quinta posizione per “Infidel”, uscito il 18 settembre 2020, diretto da Cyrus Nowratesh. Il thriller politico registra un incasso di 455,000. Continua la corsa, per il 40° anniversario, della nuova programmazione di “Star Wars – L’impero colpisce ancora” che riporta fan, pubblico e nuove generazioni in 1675 sale cinema, meno rispetto alla prima settimana. Al settimo posto la commedia romantica “The Broken Hearts Gallery” diretta da Natalie Krinsky per la sua seconda settimana aggiunge al suo incasso 275,000 dollari, arrivando così al complessivo di 3,733,000. All’ottavo posto una nuova uscita: il comedy “Save Yourselves”, di Alex Huston Fischer e Eleanor Wilson apre con 142,000 dollari in 388 cinema.

Gli ultimi posti del Box Office

Nono posto per “The Last Shift”, horror psicologico con risvolti comedy diretto da Andrew Cohn, con nel cast Richard Jenkins, e che registra l’incasso di 140,000 dollari. Chiude la top ten un’altra nuova uscita, “The Call”, horror, prodotto dal creatore del franchise di “Final Destination” e diretto da Timotjy Woodward Jr. Con nel cast Lin Shaye a Tobin Bell il film apre la propria programmazione con 140,000 dollari. Dopo i primi dieci film completano la classifica, in ordine, “Kajillionaire”, “The SpongeBob Movie 2” e “After We Collided”.