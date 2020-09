Box office USA: “Tenet” ancora in testa

(Box office USA: incassi 11 – 13 settembre 2020) Un box office anomalo a causa dell’emergenza COVID ci impedisce di avere la top ten americana al completo. Tra i dati rilevati risulta il primato assoluto di “Tenet“, seguito come lo scorso week end da “The New Mutants” in seconda posizione e “Il giorno sbagliato” in terza.

Box office USA: “Tenet” ancora senza rivali

Rimane ancora in testa la pellicola di Christoper Nolan con un calo del 29% rispetto allo scorso week end. Proiettato in 2.910 sale “Tenet” ha realizzato 6.700.000 dollari, una media per copia di 2.302 dollari, per un totale di 29.500.000 dollari totali. Questo risultato deve sempre essere letto considerando che i multiplex dei migliori mercati come New York e Los Angeles sono ancora chiusi, e molti cinema sono aperti a capacità ridotte.

Con la speranza che presto la situazione delle sale torni a una lenta normalità la pellicola con Robert Pattinson e John David Washington potrebbe essere l’unico grande protagonista delle prossime settimane, facendo così crescere costantemente l’introito complessivo.

Fuori dagli Stati Uniti, “Tenet” ha realizzato altri 30.6 milioni di dollari in 48 mercati, di cui un terzo proveniente dalla Cina. Il totale internazionale è di 177.5 milioni di dollari, mentre quello globale ora è di 207 milioni di dollari.

“The New Mutants” e “Il giorno sbagliato” entrambi sul podio

Ha conservato ben salda la seconda posizione “The New Mutants” con 2.050.000 dollari raccolti in 2.704 sale, una media per copia di 758 dollari e un calo del 33% nel terzo week end di programmazione. La pellicola ha raggiunto la cifra complessiva di 15.290.368 dollari in Nord America che, sommati ai guadagni dei mercati esteri, hanno garantito un fatturato globale di $ 29.3 milioni.

Un 17% in meno per il thriller di di Derrick Borte con Russell Crowe. “Un giorno sbagliato” nel suo quarto fine settimana porta a casa 1.500.000 dollari per raggiungere la somma complessiva di 13.826.556 dollari.

Le altre posizioni del box office USA

La nuova commedia romantica della Sony dal titolo “The Broken Hearts Gallery“, apprezzata da pubblico e critica americani, ha debuttato in 2.204 schermi e ha incassato 1.125.000 dollari con una media per teatro di 510 dollari.

Il film d’animazione “SpongeBob – Amici in fuga” è sceso del 41% e ha realizzato solo 205.000 dollari nel suo quinto fine settimana per un totale di 3.943.000 dollari.

Infine il biopic “La vita straordinaria di David Copperfield” è settimo con 193.000 dollari, anch’esso con un calo del 41%, per una somma complessiva di 1.404.044 dollari.

14/09/2020