Box office USA:”Honest Thief” conquista il primo posto

(Box office USA: incassi 16-18 Ottobre 2020). Il re del Box office Usa è “Honest Thief”, seguito da “Nonno questa volta è guerra” e “Tenet”.

I primi quattro classificati da “Honest Thief” a “The Nightmare Before Christmas”

“Honest Thief”, film del 2020 diretto da Mark Williams, con protagonista Liam Neeson, uscito nelle sale il 16 ottobre ha registrato un incasso di 3.700.000 dollari per un totale di 4.200.000 dollari nelle 2.425 sale di proiezione.

La performance di apertura del fine settimana è stata all’incirca alla pari con il lancio di agosto da 4 milioni di dollari di Russell Crowe’s con “Il giorno sbagliato“.

La commedia di Robert De Niro, “Nonno questa volta è guerra“, ha ottenuto grandi risultati nella sua seconda settimana di debutto posizionandosi al secondo posto con 2.501.707 dollari per un guadagno totale di 7.256.039 dollari.

“Tenet” di Chris Nolan, scende al terzo posto con una stima di 1.600.000 dollari per un calo del 24%.

La Warner Bros è stata la prima a varcare, durante la pandemia, grazie a “Tenet“, la soglia dei 50 milioni di dollari in questo fine settimana, per un bottino totale di 50.600.000 dollari.

Al quarto posto si è posizionato “The Nightmare Before Christmas“, film rilanciato dalla Disney in 2.194 sale con un incasso di 1.323.000 dollari per una media di 603 dollari nel weekend di apertura racimolati in 2.194 sale.

Box office Usa: due new entry nella seconda metà della top ten

“The Nightmare Before Christmas” non è stata l’unico successo per la Disney questo fine settimana.

La commedia delle streghe “Hocus Pocus“, infatti, si è classificata al quinto posto, scendendo del 35% durante il terzo fine settimana dal suo debutto, per un valore stimato di 756.000 dollari.

“The New Mutants” dal quarto posto della scorsa settimana è sceso al sesto posto con una stima di 465.000 dollari nel suo ottavo weekend, in calo del 34%, e un bottino totale di 22.722.000 dollari.

All‘ottavo posto debutta una new entry della Paramount “Love and Monsters“.

Il film è stato proiettato in 387 sale, ottenendo 255.000 dollari questo fine settimana per una media di 659 dollari.

Altra new entry per il nono posto, occupato da “The Kid Detective” che ha incassato 135.000 dollari per una media di 156 dollari.

A seguire al decimo posto si è posizionato “Coco“, film distribuito dalla Disney che ha subito una perdita di guadagno del 78% con una stima di 131.000 dollari per il fine settimana e un totale di 210.460.015 dollari.

Erika Zagari

19/10/2020