Box Office Usa: “Halloween” vince il weekend

Box Office USA (dal 19 al 21 ottobre 2018). “Halloween” l’horror di David Gordon Green conquista la vetta della classifica al suo debutto nelle sale americane scavalcando a “A Star Is Born” di Bradley Cooper e “Venom” di Ruben Fleischer.

Box Office USA: grande successo al suo debutto per l’horror “Halloween” che ruba la prima posizione al film di Bradley Cooper

Il primo posto del Box Office di questa settimana è stato conquistato dalla pellicola dal titolo “Halloween” diretta da David Gordon Green con protagonista la signora del cinema Jamie Lee Curtis e segna il ritorno del più spietato serial killer cinematografico, Michael Meyer che affronta nuovamente Laurie Strode in un ultimo epocale scontro.

“Halloween” è l’undicesimo film della saga horror iniziata nel 1978 con “Halloween – La notte delle streghe” di John Carpenter e si presenta come il sequel diretto proprio del primo film di Carpenter e ignora tutti le precedenti rappresentazioni uscite negli ultimi anni.

La pellicola al suo debutto nelle sale dei cinema americani ha ottenuto un incasso di 77,500,000 dollari, che gli ha permesso di soffiare la prima posizione della classifica al film con Bradley Cooper e Lady Gaga.

Continua la cavalcata vincente di “A star Is Born”, la pellicola che racconta l’ascesa al successo di una giovane cantante interpretata dalla star del pop Lady Gaga ha chiuso la sua terza settimana al cinema al secondo posto del Box Office americano. Il film ha ottenuto nel weekend che va dal 19 al 21 ottobre un incasso parziale di 19,300,000 dollari che lo portano a un totale di 126,376,246 dollari.

Terzo posto per “Venom”, il primo film della Marvel dedicato alla storia del cattivo di Spiderman. La pellicola curata da Ruben Fleischer, ha chiuso la sua terza settimana nelle sale americane con un parziale di 18,105,000 dollari, per un totale di incasso complessivo che è pari a 171,125,000 dollari.

In quarta posizione troviamo invece la pellicola di Ari Sandel “Piccoli Brividi 2 – I fantasmi di Halloween” che segna il ritorno sul grande schermo del mondo fantastico di R.L. Stine. Il film ha chiuso il weekend che va dal 19 al 21 ottobre con un incasso al botteghino di 9,715,000 dollari, per un totale di incasso che è pari a 28,804,812 dollari.

Quinto posto per il lungometraggio biografico di Damien Chazelle “First Man – Il primo uomo” con protagonista Ryan Gosling. La pellicola ha chiuso il weekend con un parziale di 8,565,000 dollari, per totale complessivo di 29,999,050 dollari.

Box Office USA: i film dalla sesta alla decima posizione

Il sesto posto di questo Box Office USA è occupato dal film “The Hate U Give” del regista George Tillman Jr, tratto dall’omonimo romanzo di Angela Thomas, che racconta le vicende di una ragazza di nome Starr l’unica testimone di un omicidio. La pellicola ha ottenuto in questo weekend un incasso di 7,500,000 dollari, per un totale di complessivo 10,642,000 dollari ottenuto dopo tre settimane nei cinema americani.

Al settimo e all’ottavo posto, invece, troviamo “Smallfoot – Il mio amico delle nevi” e “La scuola serale” entrambi giunti alla loro quarta settimana nelle sale cinematografiche di oltre oceano.

La pellicola d’animazione dei registi Karey Kirkpatrick e Jason Reisig ha incassato un parziale di 6,615,000 dollari, che sommati a quelli delle settimane precedenti lo portano a un totale complessivo di 66,366,000 dollari. Mentre, la commedia di Malcolm D. Lee ha guadagnato dal 19 al 21 ottobre 2018: 5,000,000 dollari per un totale di 66,910,000 dollari.

Si posiziona nono, nella classifica dei film più visti negli Stati Uniti, il film “7 Sconosciuti a El Royale” del cineasta Drew Goddard, con Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Jeff Bridges e Russel Crowe. “7 Sconosciuti a El Royale” è una pellicola thriller che porta sul grande schermo una storia ambientata negli anni ’60, in un decadente hotel, in cui si verificano una serie di azioni violente. Il thriller ha chiuso questo weekend nelle sale americane con un parziale di 3.300.000 dollari per un totale complessivo di 13,342,000 dollari.

Chiude il Box Office del terzo weekend del mese di ottobre in decima posizione il film “The Old Man & the Gun” di David Lowery con il grande Robert Redford. La pellicola ha concluso la sua quarta settimana al cinema con un parziale di 2,050,000 dollari per un totale complessivo che è pari a 4,200,856 dollari.

Chiara Broglietti

22/10/2018