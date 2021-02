Box Office USA: debutto vincente di “Fino all’ultimo indizio”

(Box office USA: incassi 29-31 gennaio 2021) Sul podio del Box Office USA c’è la new entry “Fino all’ultimo indizio” seguita da ”I Croods 2 – Una Nuova Era” e da “Wonder Woman 1984″.

“Fino all’ultimo indizio” conquista il podio del Box Office USA

“Fino all’ultimo indizio” ha debuttato nelle sale durante l’ultimo fine settimana di gennaio, guadagnando 4.800.000 dollari e conquistando così il primo posto.

Il film è un thriller psicologico diretto da John Lee Hancock. Tra i protagonisti troviamo i premi Oscar Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto.

Secondo posto per “I Croods 2 – Una Nuova Era“, film d’animazione del 2020 diretto da Joel Crawfor.

Il film, durante il weekend, ha avuto un incasso parziale 1.840.000 dollari arrivando così a un totale di 43.950.000 dollari. rimane stabile al terzo posto.

Il film distribuito da Warner Bros. ha avuto un calo del 16% incassando così 1.300.000 dollari per un totale di 39.200.000 dollari.

Il resto della top-ten

Il thriller d’azione “The Marksman” ,durante il suo terzo weekend nelle sale, ha guadagnato 1.250.000 di dollari per un totale di 7.828.000 dollari, passando così dal primo al quarto posto.

Scende al quinto posto “Monster Hunter” , film fantasy diretto da Paul W.S. Anderson.

Il film, durante il weekend, è stato distribuito in 1.515 sale da Sony ottenendo un bottino parziale di 740.000 e un totale di 11.143.000 dollari.

Sesto posto per “Notizie dal mondo“, film ispirato al romanzo del 2016 “News of the World” scritto da Paulette Jil che vede come protagonista Tom Hanks ., con un bottino parziale di 540.000 dollari e un totale di 10.360.000 dollari.

“Una donna promettente” si è aggiudicata il settimo posto.

Il film diretto e co-prodotto da Emerald Fennell e, distribuito da Focus in 1.056 sale ha avuto un incasso parziale di 260.000 dollari arrivando ad un totale di 4.400.000 dollari.

Ottavo posto per “Fatale“, thriller americano del 2020 diretto da Deon Taylor.

“Fatale“, durante il weekend, è stato distribuito in 1.022 sale ottenendo così 220.000 dollari per un totale di 5.594.000 dollari.

Nono e decimo posto per “Nonno questa volta è guerra” e “Our Friend”.

“Nonno questa volta è guerra” commedia con Robert De Niro, è stata proiettata in 525 sale cinematografiche riuscendo così ad arrivare ad un bottino totale di 19.642.000 dollari.

“Our Friend”, commedia drammatica diretta da Gabriela Cowperthwaite e interpretata da Jason Segel, Dakota Johnson e Casey Affleck, durante la seconda settimana dal suo debutto ha incassato 135.000 dollari per un bottino totale di 446.000 dollari.

Erika Zagari

01/02/2021