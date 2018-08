Box Office Italia (24 – 26 agosto): Dracula e i suoi amici si aggiudicano il primo posto nella classifica dei film più visti nelle sale in Italia. Segue in seconda posizione il film della saga della Marvel “Ant-Man and the Wasp”, mentre, chiude il podio di questo weekend la commedia “Come ti divento bella” al suo debutto nei cinema italiani.

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” è il film più visto nelle sale italiane nel weekend appena concluso. Nella sua settimana di esordio la pellicola di animazione di Genndy Tartakovsky chiude l’ultimo fine settimana di agosto con un incasso di 3.986.634 euro per un totale settimanale pari a 5.029.555 euro.

Scende in seconda posizione, invece, il lungometraggio di azione della Marvel: “Ant-Man and the Wasp”. Con un incasso parziale 809.869 euro a fronte di un totale complessivo che ammonta a 3.732.604 euro, da una parte conferma la generale buona uscita di questo progetto cinematografico, ma allo stesso tempo, sottolinea il periodo poco proficuo che sta attraversando i cinema italiani in questo specifico periodo dell’anno.

Terza posizione per la commedia dei registi Abby Kohn e Marc Silverstein dal titolo “Come ti divento bella”.

La pellicola con protagoniste Amy Schumer e Michelle Williams, che racconta la particolare vicenda di una giovane ragazza che dopo aver sbattuto la testa è convinta di aver cambiato totalmente il suo aspetto fisico diventando “bellissima”, ha incassato durante il suo primo weekend italiano un parziale pari a 666.609 euro per un totale complessivo di 889.489 euro.

Box Office Italia: gli altri film in classifica

Il quarto posto della settimana se lo aggiudica il film di Jon Turteltaub “Shark- Il primo squalo”. La pellicola giunta alla terza settimana di programmazione, chiude l’ultimo fine settimana del mese con un incasso parziale di 552.237 euro per un totale che ammonta a 4.312.071 euro.

Quinta classificata del Box Office Italia è il lungometraggio di azione con la star Sylvester Stallone, “Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno”. Il sequel del film campione di incassi con protagonista l’inedita coppia Stallone – Schwarzenegger, ne delude ne entusiasma il pubblico, si guadagna una posto a metà classifica con un incasso parziale 247.550 euro per un guadagno complessivo dalla sua uscita che ammonta a 292.251 euro.

Sesto e Settimo classificato sono rispettivamente “La settima musa” Jaume Balagueró e “Fire Squad – Incubo di fuoco” del regista Joseph Kosinski. I due film chiudono la settimana con un incasso parziale molto basso e simile.

“La settima musa” ha guadagnato una cifra pari a 230.596 euro per un totale complessivo di 280.049, mentre la squadra di pompieri alle prese con un gigantesco incendio che mette in pericolo centinaia di vite in una città dell’Arizona; chiude questo weekend con un incasso parziale di 179.034 euro per un totale di 206.464 euro.

Si conferma uno dei titoli del momento, nonostante in questa classifica sia all‘ottavo posto, la commedia Gary Ross “Ocean’s 8”. Ad un mese dal suo debutto nelle sale cinematografiche italiane, la pellicola chiude il weekend con un incasso di 163.816 euro che la portano ad un totale complessivo di 3.189.800 euro.

Chiudono la classifica italiana dei film più visti in sala nel weekend appena concluso, “Darkest Minds” e “Crazy & Rich”, rispettivamente nono e decimo. La pellicola di fantascienza Jennifer Yuh Nelson, ha ottenuto un parziale di incassi di 63.917 euro per un totale guadagnato a partire dalla sua uscita in Italia che è di 411.522 euro.

“Crazy & Rich” la commedia di Jon M. Chu, al primo posto per la seconda settimana di fila nel Box Office USA, non convince il pubblico italiano che con un incasso parziale di 40.966 euro e un totale complessivo 230.953 euro chiude in ultima posizione la classifica dei 10 film più visti al cinema in questo weekend.

Chiara Broglietti

27/08/2018