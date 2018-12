Box office Italia: “Bohemian Rhapsody” vince ancora su tutti

(Box office Italia: incassi 6 – 9 dicembre 2018) In Italia il week end cinematografico dell’Immacolata non offre nessuna novità. Alla guida della top ten troviamo ancora “Bohemian Rhapsody“, mentre secondo e terzo sono rispettivamente “Il Grinch” e “Se son rose“.

Box office Italia: come negli USA nessuna novità per i primi tre della top ten

Se per gli Stati Uniti la classifica del week end presenta gli stessi titoli per le prime sei posizioni, in Italia il discorso è invariato per il primo, secondo e terzo posto. Il valore di “Bohemian Rhapsody” è stato riconosciuto dal grande pubblico, grazie al quale detiene ancora lo scettro con 4.177.457 euro e un totale di 11.722.046 incassati nelle 762 sale. Alla seconda settimana di programmazione il film si aggiudica anche un sesto posto per quel che concerne i maggiori incassi in Italia.

Come negli States “Il Grinch” rimane stabile al secondo posto anche nel Bel Paese, dove incassa 1.373.737 euro e 3.513.475 euro complessivi, lasciando dietro di sé ancora una volta in terza posizione la commedia di Leonardo Pieraccioni “Se son rose” (1.141.723 euro e 3.164.387 complessivi).

Box office Italia: Alpha – Un’amicizia forte come la vita” domina le posizioni centrali

É un meritato quarto posto quello occupato da “Alpha – Un’amicizia forte come la vita“, pellicola di formazione, ambientata durante la preistoria che racconta l’amicizia e lo spirito di sopravvivenza di un ragazzo e un lupo, lontani da casa. Il film diretto da Albert Hughes ha debuttato con 595.703 euro.

Una posizione in meno per “Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald“, quinto con 452.115 euro e 12.424.671 guadagnati in quattro settimane; mentre al sesto posto troviamo la new entry horror “La casa delle bambole – Ghostland” che apre con 423.272 euro. “Colette“, biopic del regista Wash Westmoreland con Keira Knightley nei panni di Sidonie-Gabrielle Colette si deve accontentare di un esordio in settima posizione con 251.445 euro.

Nanni Moretti con “Santiago, Italia” al decimo posto

Nelle ultime tre posizioni esordiscono rispettivamente all’ottavo e decimo posto “La prima pietra” con 241.645 euro e il documentario di Nanni Moretti “Santiago, Italia” con 137.092 euro, mentre “Robin Hood – L’origine della leggenda” scende al nono posto dal quinto con 169.291 euro e un totale di 1.803.856 euro.

10/12/2018