Netflix: le nuove uscite di luglio 2025 tra serie, film e documentari

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Luglio 2025 si preannuncia un mese ricco di novità su Netflix, con una selezione di titoli che spaziano da attesissime serie a film acclamati, fino a documentari intriganti. Tra i protagonisti ci sono produzioni originali e opere che promettono di intrattenere e coinvolgere il pubblico. Scopriamo insieme cosa ci riserva il catalogo della piattaforma streaming.

Le serie tv in arrivo

A luglio, Netflix offrirà una varietà di serie che sicuramente attireranno l’attenzione degli abbonati. Tra le più attese c’è Dandan , disponibile dal 3 luglio, e The Sandman , che sarà rilasciata in due parti: il primo volume il 3 luglio e il secondo il 24 luglio. Questa seconda stagione di The Sandman si basa sui fumetti di Neil Gaiman e seguirà Sogno, interpretato da Tom Sturridge, in un viaggio di redenzione. Dopo un incontro cruciale con la sua famiglia, Sogno si troverà a dover affrontare scelte difficili per salvare il suo regno e il mondo della veglia dalle conseguenze delle sue azioni passate. La trama promette di essere ricca di colpi di scena e di esplorare temi complessi come il perdono e la responsabilità.

Un’altra serie da non perdere è L’estate in cui Hikaru è morto, che debutterà il 5 luglio, seguita da Too Much, una commedia romantica con Lena Dunham, disponibile dal 10 luglio. La storia ruota attorno a Jessica, una giovane professionista newyorkese che, dopo una rottura, si trasferisce a Londra con l’intento di rimanere single. Tuttavia, l’incontro con Felix la porterà a riconsiderare le sue scelte amorose.

Altre serie da segnalare includono Sakamoto Days dal 14 luglio, The Chosen sempre dal 14 luglio, e Untamed, che arriverà il 17 luglio. Quest’ultima segue un agente federale, Kyle Turner, mentre indaga su un caso di omicidio nel Parco Nazionale di Yosemite, rivelando segreti inquietanti. Infine, Leanne chiuderà il mese con il suo debutto il 31 luglio.

I film in arrivo

L’offerta cinematografica di luglio su Netflix include titoli di grande richiamo. Tra questi, The Old Guard 2, disponibile dal 2 luglio, continua le avventure di Andy e della sua squadra di guerrieri immortali, impegnati a proteggere l’umanità da una nuova minaccia. Questo sequel promette azione e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Un’altra uscita significativa è La città proibita, in arrivo il 9 luglio. Questo film, diretto da Gabriele Mainetti, racconta la storia di un giovane che, insieme a una ragazza cinese, affronta la malavita romana per ritrovare i propri familiari. La pellicola unisce elementi di arti marziali e una narrazione avvincente, con Marco Giallini e Enrico Borello tra i protagonisti.

Altri film da tenere d’occhio includono Mean Girls e Madea: matrimonio alle Bahamas, entrambi disponibili dal 9 luglio, e E poi si vede, che debutterà il 23 luglio. Il 25 luglio sarà una data ricca di uscite, con titoli come Un tipo imprevedibile 2, Maledetto il giorno che t’ho incontrato e Il secondo tragico Fantozzi.

Documentari e contenuti extra

Oltre a serie e film, Netflix arricchisce il suo catalogo con documentari che offrono spunti di riflessione e approfondimenti su vari temi. Sebbene i dettagli specifici sui documentari in arrivo non siano stati forniti, la piattaforma è nota per la sua selezione di contenuti che spaziano dalla natura alla cultura, fino a storie di vita reale che catturano l’attenzione del pubblico.

Con una programmazione così variegata, luglio si prospetta un mese entusiasmante per gli abbonati di Netflix, pronti a scoprire nuove storie e a immergersi in mondi diversi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!