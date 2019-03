Titolo originale: On the Basis of Sex

Regia: Mimi Leder

Cast: Felicity Jones, Gita Miller, Armie Hammer, Kathy Bates, Justin Theroux, Sam Waterston, Cailee Spaeny, Amanda MacDonald, Francis X. McCarthy

Genere: Drammatico

Durata: 120 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Videa

Data di uscita: 28 marzo 2019

"Una giusta causa" diretto da Mimi Leder racconta la vera storia di Ruth Bader Ginsburg, una giovane avvocatessa di talento che diventerà poi la seconda donna al mondo ad essere nominata giudice della Corte suprema degli Stati Uniti d'America, il più importante organo giudiziario degli USA.

Una giusta causa: un'icona femminile degli anni 60'

In un periodo governato dal maschilismo bianco nudo e crudo, una giovane studentessa viene ammessa (insieme ad altre otto giovani) alla facoltà di legge dell'Università di Harvard. Facendosi strada con le unghie e con i denti in un mondo in cui l'essere donna è visto come debolezza e motivo di esclusione, Ruth cerca di ottenere lavoro presso gli studi legali. L'aiuto di un'avvocatessa di nome Dorothy Kenyon le darà la giusta causa per mostrare il suo talento a tutti. Ruth vince il caso, che tra l'altro riguardava proprio la discriminazione di genere, e fa si che nasca un precedente nella storia giudiziaria statunitense. Da questo progredirà la sua vita tra altri successi fino alla nomina di Giudice della Corte suprema degli Stati Uniti d'America.

Una giusta causa: il cast

Felicity Jones ("Rogue One: a Star Wars story", 2016; "La teoria del tutto", 2014) interpreta la protagonista del film, Ruth Bader Ginsburg, prodigio della magistratura americana che si troverà contro tutti per via del suo sesso. Kathy Bates ("Misery non deve morire", 1990; "Titanic", 1997) interpreta l'avvocatessa progressista Dorothy Kenyon, aiuto fondamentale per la giovane Ruth dato che le assegnerà la causa che le darà maggior fama. Tra gli altri membri del cast troviamo Armie Hammer ("Animali Notturni", 2016, "Hotel Mumbai", 2018), Justin Theroux ("Mulholland Drive", 2001, "La ragazza del treno", 2016) e Cailee Spaeny ("7 sconosciuti a El Royale", 2018; "Vice - L'umo nell'ombra", 2018). La sceneggiatura è scritta da Daniel Stiepleman.