Barry Jenkins alla regia del sequel “Il re leone 2”

Barry Jenkins, regista di “Moonlight” e “Se la strada potesse parlare”, dirigerà il sequel del film della Disney.

Barry Jenkins ingaggiato dalla Disney

Fermento in casa Disney per il seguito del classico “Il re leone“. Queste le parole di Barry Jankins sul progetto:

“Aiutando mia sorella a crescere due ragazzi negli anni ’90, sono cresciuto con questi personaggi. Avere l’opportunità di lavorare con Disney per espandere questa magnifica storia di amicizia, amore ed eredità mentre promuovo il mio lavoro che racconta le vite e le anime delle persone all’interno della diaspora africana è un sogno che si avvera”.

Il film sarà legato a livello narrativo al remake fotorealistico di Jon Favreau dello studio, piuttosto che al cartone animato del 1994. La pellicola del 2019 ha ricevuto recensioni contrastanti ma anche ottimi risultati al botteghino; guadagnadno oltre 1.5 miliardi di dollari al botteghino globale.

La produzione e la storia

La Disney non ha annunciato una data di uscita per “Il re leone 2” a causa delle incertezze dovute al COVID-19 e ancora non è chiaro quando inizierà la produzione di effetti speciali.

Il nuovo film si concentrerà in parte sui primi anni di Mufasa, il padre regale di Simba la cui morte è il cuore emotivo del primo film e del suo remake. Jeff Nathanson, che ha scritto la sceneggiatura del film del 2019, è stato reclutato anche per il sequel.

Il cast vocale per il remake includeva la formazione stellare di Donald Glover come Simba, Beyoncé Knowles-Carter come Nala, Billy Eichner e Seth Rogen e come Timon e Pumbaa e James Earl Jones come Mufasa. La Disney deve ancora annunciare chi, se ce ne sarà, di quel gruppo farà parte del nuovo lavoro.

La compagna di Jenkins, la regista Lulu Wang, ha celebrato la notizia su Twitter con un cenno alla musica di apertura iconica del film.

Ummmm, Lulu just sent this to me and man… well played SA 🙌🏿 Not a sequel. Not a remake. All love… https://t.co/JGJclpEVMh — Barry Jenkins (@BarryJenkins) September 29, 2020

La Disney ha riproposto nel corso del tempo con più o meno successo alcuni dei suoi classici animati, tra cui “Aladdin“, “La bella e la bestia“, “Mulan” e “Dumbo“. Come annunciato in precedenza, anche “Aladdin” avrà un sequel dopo il successo commerciale della versione live-action.

Il primo “Re Leone” è stato fortemente influenzato dall ‘”Amleto” di Shakespeare. In qualche modo il Bardo non è mai riuscito a scrivere una parte II della storia dell’indeciso principe danese, quindi questa volta la Disney potrebbe non essere in grado di attingere al grande drammaturgo.

Il seguito di “Il re leone” rappresenta una sorta di partenza per Barry Jenkins, che finora si è dedicato a film indie piuttosto che alle grandi produzioni.

Dopo aver vinto un Oscar per “Moonlight” ed essere stato nominato per un premio per la sceneggiatura di “Beale Street”, Jenkins è stato molto richiesto. Ha recentemente completato “The Underground Railroad”, l’adattamento per Amazon del best-seller di Colson Whitehead. Jenkins ha anche in programma di dirigere un film biografico sul coreografo Alvin Ailey.

30/09/2020