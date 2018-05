Box Office USA: “Avengers: Infinity War” al primo posto

Box Office USA (11 – 13 maggio): il lavoro della Marvel “Avengers: Infinity War” si conferma al primo posto della classifica americana. Non è stato un buon weekend per l’industria cinematografica che ha registrato degli enormi cali. Al secondo posto troviamo “Life of the Party” e “Breaking In”.

Box Office USA: una classifica in negativo

Il secondo weekend di maggio, per l’industria cinematografica americana non è stato il massimo. Si sono registrati forti cali nella vendita di biglietti al botteghino. Gli americano hanno preferito trascorrere il fine settimana a casa in occasione della Festa della Mamma.

“Avengers: Infinity War” rimane al primo posto con un incasso parziale $ 61.817.000 milioni, ben il 46% in meno rispetto al weekend scorso ($ 114.774.810). Il film Marvel Studios, distribuito da Disney ha fino ad ora incassato un totale di $ 547 milioni di dollari.

Sul podio troviamo anche due debutti: “Life of the Party” e “Breaking In”. Il primo, diretto da Ben Falcone con Christina Aguilera, Melissa McCarthy e Julie Bowen ha incassato un totale di $ 18.5 milioni distribuito in più di 3.500 sale.

“Breaking In” distribuito dalla Universal raggiunge i $ 16.500 milioni con un guadagno medio per sala pari a 6.504 dollari conquistandosi così la medaglia di bronzo.

Box Office USA: “Overboard” e “A Quiet Place” chiudono la top 5

A differenza della scorsa settimana, sia “Overboard” che “A Quiet Place – Un posto tranquillo” scendono di una posizione. Il film sentimentale con Anna Faris e Eugenio Derbez incassa $ 10.1 milioni distribuito da MGM/Lionsgate in 2 mila sale. Alla seconda settimana di proiezione è davvero molto vicino ai 30 milioni di dollari ($ 29.593.977).

Dopo sei settimane, l’horror con Emily Blunt resiste tra i primi cinque posti con $ 6.4 milioni di dollari. Un – 17,6 in confronto ai $ 7.763.085 della settimana scorsa. Con 169 milioni di dollari totali chissà se la pellicola raggiungerà la soglia dei 200 milioni.

“I Feel Pretty” si posiziona al settimo posto con un incasso parziale di $ 3.7 milioni raggiungendo così i $ 43.8 milioni totali.

“Rampage – Furia Animale” riesce ancora a non finire nei peggiori 3 con un totale di $ 89.7 milioni. Il film con The Rock ha incassato questa settimana $ 3.38 milioni.

Box Office USA: i peggiori tre che chiudono la classifica

“Tully” con $ 2.2 milioni si posiziona all’ottavo posto sfiorando i 7 milioni di dollari complessivi dopo due settimane.

Il successo di “Black Panther” si arresta davvero con molta difficoltà. La pellicola distribuita dalla Disney, dopo ben 12 settimane è ancora nella top 10. Con $ 1.932.000 arriva ad un totale complessivo di $ 696.186.611. Da record.

All’ultimo posto c’è “RBG” alla seconda settimana di proiezioni con un un incasso parziale pari a $ 1.165 milioni e un totale di $ 2 milioni.

Matteo Farinaccia

14/05/2018