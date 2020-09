Zendaya è una giovane artista a tutto tondo: cantante, attrice e ballerina. Ha dimostrato di avere grande talento e chissà quanto ancora ne ha da mostrare al mondo.

Zendaya Coleman: un'artista a tutto tondo

(Oakland, 1º settembre 1996)

Zendaya Maree Stoermer Coleman nasce il 1º settembre 1996 a Oakland, in California, ed è l'unica figlia di Claire Marie (Stoermer) e Kazembe Ajamu (nato Samuel David Coleman), ma ha cinque fratelli più grandi dalla parte del padre. Suo padre è afroamericano, con origini arkansasiane; sua madre è una statunitense di origini tedesche e scozzesi.

Muove i primi passi nel mondo del teatro mentre frequenta la Oakland School for the Arts, interpretando Little Ti Moune in "Once on This Island" alla Berkeley Playhouse e il personaggio maschile Joe in "Caroline, or Change" al Palo Alto's TheaterWorks.

Per quanto riguarda la danza, invece, Zendaya trascorre tre anni ballando in un gruppo di danza chiamato Future Shock Oakland, specializzato nell'hip hop e hula.

Si forma inoltre al Calkshakes Conservatory Program e all'American Conservatory Theatre.

La carriera come cantante

Prima ancora di diventare un'attrice, Zendaya inizia la sua carriera musicale registrando canzoni in modo indipendente e pubblicando i singoli "Swag It Out" e "Watch Me" nel 2011, quest'ultima in collaborazione con Bella Thorne. Dopo aver firmato un contratto discografico con la Hollywood Records nel 2012, pubblica il suo singolo di debutto, "Replay", che raggiunge la 40° posizione nella classifica Billboard Hot 100 statunitense. Successivamente, il suo primo e omonimo album (pubblicato il 17 settembre 2013) debutta alla 51° posizione nella classifica Billboard 200. Alla fine del 2014, Zendaya conclude una joint venture tra Hollywood e Republic Records. Nel marzo 2015 Timbaland dichiara di star lavorando insieme a Zendaya al suo secondo album, ad oggi non ancora pubblicato. L'anno seguente la cantante rilascia il singolo "Something New" in collaborazione con Chris Brown.

La carriera da attrice: gli esordi in televisione

Zendaya lavora come modella per Macy's, Mervyns e Old Navy e compare in video musicali e spot pubblicitari. Nel 2009 viene scelta per il ruolo di Rocky Blue nella sitcom di Disney Channel "A Tutto Ritmo". Risale al 2012 la sua prima esperienza da protagonista nel film Disney "Nemici Per La Pelle", cui segue nel 2013 la partecipazione alla serie televisiva di Disney Channel "K.C. Agente Segreto", dove veste i panni di K.C. Cooper.

La svolta di Zendaya nel mondo del cinema

Debutta nel mondo del cinema nel 2017, interpretando Michelle "MJ" Jones nel film "Spider-Man: Homecoming", ruolo successivamente ripreso in "Spider-Man: Far from Home" (2019). Zendaya è anche co-protagonista dell'acclamato musical "The Greatest Showman" (2017), al fianco di Hugh Jackman e Zac Efron.

Dal 2019 è protagonista dell'acclamata serie televisiva "Euphoria" per cui si aggiudica una candidatura agli Emmy Awards; nel gennaio dello stesso anno entra nel cast del film di fantascienza "Dune" di Denis Villeneuve, tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert e in uscita nel 2020.

Francesca Trovarelli