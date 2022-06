Trama

Trailer Titolo originale: X. Horror

Regia: Ti West

Cast: Jenna Ortega, Kid Cudi, Brittany Snow, Mia Goth, Martin Henderson, Owen Campbell, Stephen Ure

Genere: Horror

Durata: 105 minuti

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Midnight Factory

Data di uscita: 14 luglio 2022 "X - A Sexy Horror Story" è un film horror diretto da Ti West, distribuito in Italia da Midnight Factory, etichetta horror di proprietà di Koch Media. La pellicola slasher è prodotta da A24, studio di produzione di "Hereditary - le radici del male", "Midsommar" e "The Witch". X - A Sexy Horror Story: la trama Nel 1979, un gruppo di giovani e ambiziosi filmmaker vuole realizzare un film per adulti nel Texas rurale. Il gruppo viene ospitato per l'occasione da una solitaria coppia anziana che, quando scopre la natura del set, metterà a dura prova la sopravvivenza del cast.