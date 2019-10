Regia: Trey Edward Shults

Cast: Lucas Hedges, Sterling K. Brown, Taylor Russell, Alexa Demie, Kelvin Harrison Jr., Sidnei Barboza, David Garelik, Hanna Balicki, Steve Heinz, Ellen Marguerite Cullivan

Genere: Drammatico, colore

Durata: 135 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

"Waves" è un film drammatico diretto da Trey Edward Shults con Sterlink K.Brown, Lucas Hedges, Taylor Russell, Kelvin Harrison Jr. e Alexa Demie che si focalizza sulla storia di due giovani coppie in balia delle onde, tra i cambiamenti della crescita e la prima storia d'amore nel paesaggio della Florida.

Waves: una storia di crescita

Il futuro sembra essere roseo per Tyler, giovane afroamericano che sembra poter disporre di tutto ciò di cui ha bisogno: una famiglia agiata che lo appoggia in pieno, un posto ambito nella squadra di wrestling del liceo e anche una fidanzata di cui è follemente innamorato. Deciso a raggiungere il successo e quotidianamente costretto a subire la pressione e il controllo dell'amorevole ma ossessivo padre, Tyler dedica all'allenamento tutte le giornate e tutte le sere.

Ma nel momento esatto in cui viene superato il limite che esiste per ognuno di noi, la sua vita, che fino a quel momento era invidiabile e completa sotto ogni aspetto, inizia ad evidenziare le zone d'ombra nascoste nella perfezione abbagliante e alle porte avanza minaccioso un evento devastante.

Waves: cast e produzione

Kelvin Harrison Jr. lo abbiamo già visto in film come "Luce a Mudbound" (2017), ma è famoso in particolar modo per il personaggio di Travis nel film horro del 2017 "It comes at night".

Lucas Hedges ha acquistato popolarità invece con i suoi ruoli nelle pellicole dello scorso anno "Ben is back" e "Boy erased" con Nicole Kidman e nel 2017 ha ricevuto una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista per "Manchester by the sea".

Sterling K. Brown poi è noto al pubblico soprattutto per aver recitato nelle serie televisive "American Crime Story" (2016 - in produzione) e "This is us" (2016 - in produzione), vincendo due Emmy per entrambe e un Gloden Globe per la seconda.