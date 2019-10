Regia: Tom Harper

Cast: Himesh Patel, Felicity Jones, Eddie Redmayne, Phoebe Fox, Anne Reid, Tim McInnerny, Tim McInnerny, Tom Courtenay, Vincent Perez, Rebecca Front, Robert Glenister, Kamil Lemieszewski

Genere: Azione, colore

Durata: 101 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2019

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: n/d

"The Aeronauts" è un film d'azione diretto da Tom Harper e scritto dal regista insieme a Jack Thorne, con Himesh Patel, Felicity Jones, Eddie Redmayne, Anne Reid e Tim Mclnnerny.

The Aeronauts: Un viaggio ai confini del cielo

Il racconto è tratto dalla biografia britannico-americana della intrepida pilota Amelia Wren e del metereologo James Glaisher, i quali il 5 settembre 1862 si avventurarono in un viaggio epico e incredibile in mongolfiera, lottando per la sopravvivenza alla scoperta dei cieli e stabilendo un record di altezza quasi impensabile per l'epoca, raggiungendo la quota dei 11.887 metri.

Amelia Wren è un personaggio di finzione in realtà, in quanto il vero pilota Henry Coxwell, a differenza di Glaisher, non è voluto "apparire" nella pellicola. Per la creazione di Amelia dunque gli autori si sono ispirati a Sophie Blanchard, la prima donna che diventò professionista della mongolfiera e a Margaret Graham, una pilota britannica.

The Aeronauts: cast e produzione

Protagonisti del film sono l'attrice Felicity Jones, candidata ai Golden Globe per il film biografico "La teoria del tutto" nel 2014 ed eletta come miglior attrice inglese nel 2016 ed Edward Redmayne, vincitore del Golden Globe per "La teoria del tutto" come Miglior Attore Drammatico e per lo stesso film nel 2015 vincitore anche dell'Oscar. Nel 2016 riceve la nomination come Miglior Attore per "The Danish Girl" e nello stesso anno interpreta Newt Scamander in "Animali Fantastici".

La pellicola è distribuita in Italia da Amazon.