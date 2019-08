Il mostro di St. Pauli - Recensione: la violenza senza confine che alloggia nell'indifferenza

Amburgo 1970, quartiere di St.Pauli, un sobborgo dai tratti circensi frequentato da emarginati alcolizzati, prostitute anziane e opulente e altra varia "disumanità" che ruota attorno al "Golden Glove" pub.

Tra questi troviamo Fritz Honka, dal volto deforme e l'andatura claudicante, con un lavoro fisso e un appartamento, eletto da lui come covo dei suoi crimini efferati.

Honka portava le prostitute a casa dopo averle adescate al pub, dando vita così ad un rituale programmato che partiva da un rapporto sessuale miseramente fallito vista la sua impotenza e proseguiva con l'uccisione delle donne in seguito a strangolamento o percosse ripetute, per poi farle a pezzi, conservandone i resti in un ripostiglio all'interno del suo alloggio rivestito da arbre magique al pino selvatico, nel tentativo di allontanare il fetore.

Faith Akin, due anni dopo "Oltre la notte" torna dietro la macchina da presa e mantiene fermo il suo scetticismo nei confronti della giustizia e della democrazia, dipingendolo a tinte ancora più forti e senza possibilità di sfumature.

Un cinema palesemente grezzo e semplicistico il suo, che nella sua ultima fatica si tinge di grottesco e conduce lo spettatore nella via crucis dell'inferno personale di un mostro, la cui unica concessione al "sentimento" è rappresentata dalla ossessione di Honka per la bellezza, un amore puro e visionario.

Il mostro di St. Pauli: l'affresco a tinte forti di una società senza regole

Scene che sono veri quadri pittorici dell'assurdo e rappresentano la disperazione dell'isolamento urlato di Munch per vittime che quasi attendono la morte come se fosse la liberazione di tutti i mali.

Colori volutamente ipersaturi e densi e volti tumefatti e deformi che sembrano voler bucare lo schermo espandendo l'orrore.

Per il regista tedesco di origine turca nessuna parte è migliore dell'altra ed usa i sentimenti delle persone, senza alcuna moralità, per farle "esplodere" mostrando così il punto di non ritorno.

In questo lungometraggio mancano sia una struttura narrativa vera e propria che un approfondimento del soggetto, mostrato solo nei suoi dettagli estetici senza ricercarne le basi in una società terrorista come quella della Germania del dopoguerra, appena accennata nei suoi conflitti, in un ritratto accurato ma senza voce.

Akin rimane sulla superficie del pittoresco, caricando volutamente la descrizione delle perversioni di Honka, aiutato anche dall'evocativa colonna sonora, in cui troviamo molta Italia, la stessa del cinema "brutto sporco e cattivo" illustrato nelle scene, che ricordano l'emarginazione del Fassbinder anni '70 e la composizione "disturbante" dell'ultimo Lars Von Trier.

Siamo quindi davanti ad un esercizio stilistico senz'anima, emotivamente distante dall'umanità dolente e rigidamente bloccato, che punta solo sul sensazionalismo delle immagini.

Il mondo è così destinato a marcire, come i resti umani in putrefazione nel sottotetto e solo le fiamme sanno essere risolutrici, come nell'immagine finale in un messaggio che ricorda le parole di Bukowsky "Sono indifferente alla distruzione della razza umana, non me ne importa niente. Se spazzassimo via tutta l'umanità non si perderebbe niente".

Chiaretta Migliani Cavina