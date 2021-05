Deadline apprende che Tom Cruise oggi ha restituito all’ Hollywood Foreign Press Association i tre trofei dei Golden Globe che ha vinto nel corso degli anni.

Tom Cruise si aggiunge al coro di indignazione contro l’ HFPA

I trofei appena inviati alla sede dell’HFPA sono il premio per il miglior attore che ha vinto per ″Jerry Maguire″, il premio per il miglior attore che ha vinto per ″Born on the Fourth of July″ e il premio per il miglior attore non protagonista che ha vinto per ″Magnolia″. Questa è una nuova tattica, ma non sarei sorpreso se altri seguissero il suo esempio e che l’area di ricevimento dell’HFPA potesse essere stipata di trofei d’oro.

Nei prossimi giorni il gesto della star di “Top Gun” e “Mission: Impossible” potrebbe essere emulato da altri colleghi e attrici nel caso in cui l’HFPA non dimostri di voler agire per compiere una riforma considerata necessaria e inevitabile nel mondo di Hollywood.

Oggi NBC ha cancellato la messa in onda dei Golden Globe 2022, mentre Netflix, Amazon e altre realtà cinematografiche e televisive hanno deciso di esprimere il proprio dissenso nei confronti della mancanza di diversità e di un presunto sessismo che contraddistingue le attività dell’organizzazione composta dai giornalisti stranieri che lavorano a Los Angeles.

Maria Bruna Moliterni

11 05 2021