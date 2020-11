Stasera in tv, venerdì 6 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, venerdì 6 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo il quarto capitolo della saga cinematografica di Fast & Furious, “Fast & Furious – Solo parti originali“, il toccante “Loving – L’amore deve nascere libero“, il drammatico “Changeling” e tanti altri.

Stasera in tv, venerdì 6 novembre

Stasera in tv, potrete vivere grandi emozioni con “Loving – L’amore deve nascere libero” (2016), in onda su Rai Movie alle 21.10. Il film racconta la storia vera di una coppia vissuta in America negli anni Cinquanta. L’unica “colpa” dei due coniugi è quella di essere una coppia mista, per questo verranno incarcerati e dovranno combattere con tutte le loro forze per far si che il loro matrimonio venga riconosciuto.

Su Canale 20 Mediaset alle 21.04 andrà in onda “Fast & Furious – Solo parti originali” (2009). Dominic Toretto (Vin Diesel) è alla ricerca dell’assassino della sua amata Letty, un certo Braga. Nel cast anche Paul Walker, Michelle Rodríguez e Gal Gadot.

“Changeling” (2008) di Clint Eastwood, sarà invece trasmesso stasera in tv su Iris, alle ore 21.00. Il film con protagonista Angelina Jolie, narra la straziante vita di una donna a cui scompare il figlio di nove anni. Dopo mesi di ricerche la polizia le porta a casa un ragazzino che non è il figlio della donna, ma quando lo fa notare, nessuno le crede. Tutti la credono invece pazza e finisce rinchiusa in un manicomio.

Alle 21.10 Su Italia 2 potrete vedere “Shark” (2012). Una tranquilla cittadina viene sconvolta da un rapinatore che terrorizza l’intero supermercato. Come se non bastasse, arriva anche un potentissimo tsunami che sommerge tutta la città.

Spike alle 21.30 propone agli spettatori “Vendetta e redenzione” (2014). Il film con Jean-Claude Van Damme e Alfred Molina, è basato su una delle rapine più celebri di Las Vegas. Questa rapina però, è finita piuttosto male: 4 rapinatori su 5 sono stati catturati. Usciti di prigione, i 4 hanno sete di vendetta e devono assolutamente farla pagare al quinto, che è stato un traditore.

Su Sky Cinema Collection alle 21.15 andrà in onda “D.N.A. Decisamente Non Adatti” (2020). La commedia che segna il debutto alla regia del duo comico Lillo & Greg, con Anna Foglietta e Francesco Mura. La commedia racconta di due ex compagni di classe che decidono di aderire a un esperimento scientifico in cui possono scambiarsi il codice genetico.

Per chi invece ieri sera si fosse perso “La truffa dei Logan” e “The Divergent series: Allegiant“, stasera verranno riproposti in tv, in seconda serata. Rispettivamente su Rai 4 alle 23.57 e su Italia 2 alle 23.00.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“N.C.I.S.” – Stagione 17 Episodio 19 su Rai 2 alle 21.20

“Fast & Furious – Solo parti originali” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Quando le donne si chiamavano madonne” su cine 34 alle 21.01

“Loving – L’amore deve nascere libero” su Rai Movie alle 21.10

“Criminal Intent” – Stagione 1 Episodio 9 su Paramount Network alle 21.10

“Changeling” su Iris alle 21.00

“Shark” su italia 2 alle 21.10

“Così fan tutte” su Cielo alle 21.15

“Vendetta e redenzione” su Spike alle 21.30

“Law & Order: Unita’ Speciale” – Stagione 19 Episodio 13 su Top Crime alle 21.10

“Zoo – Un amico da salvare” su La2 alle 21.05

“Romulus” su sky Cinema 1 alle 21.15

“Amici di letto” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“D.N.A. Decisamente Non Adatti” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“2012” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“The Rookie” – Stagione 2 Episodio 15 su Rai 2 alle 22.10

“La truffa dei Logan” su Rai 4 alle 23.57

“Impact Earth” su Italia 1 alle 00.40

“I fantastici 4 e Silver Surfer” su Canale 20 Mediaset alle 23.24

“Motive” – Stagione 3 Episodio 4 su Rete 4 alle 00.45

“Metti lo diavolo tuo ne lo mio inferno” su Cine 34 alle 21.01

“Una famiglia” su Rai Movie alle 23.15

“Criminal Intent” – Stagione 1 Episodio 10 su Paramount Network alle 22.00

“The Divergent Series: Allegiant” su Italia 2 alle 23.00

“Spartacus” – Stagione 2 Episodio 6 su Spike alle 23.30

“L’ispettore Barnaby” – Stagione 6 Episodio 3 su Giallo alle 23.10

“Criminal Minds” – Stagione 13 Episodio 20 su La1 alle 23.20

“Poveri ma ricchissimi” su La2 alle 23.30

“Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse” su sky cinema 1 alle 23.10

“Un’estate in Provenza” su sky Cinema Romance alle 22.55

“L’ora legale” su Sky cinema Collection alle 22.45

“Absolute Deception” su sky Cinema Action alle 23.40

Francesca Trovarelli