Stasera in tv, sabato 7 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, sabato 7 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo il mito di “Scontro tra titani“, il film d’animazione “Zootropolis“, l’horror “Smiley“, la commedia “The women” e molti altri.

Stasera in tv, sabato 7 novembre

Stasera in tv, non potete perdervi lo scontro mitologico tra Perseo, figlio di Zeus e suo zio Ade, in “Scontro tra titani” (2010) su Canale 20 Mediaset alle 21.04. Perseo e i suoi prodi guerrieri dovranno combattere contro creature sovrannaturali per sconfiggere Ade e dominare la Terra. Nel cast Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult e Mads Mikkelsen.

Su Italia 1 alle 21.20, andrà in onda il simpatico film d’animazione “Zootropolis” (2016). La coniglietta Judy Hoops vive a Metropolis, una città di soli animali. Judy lavora nella polizia e fin da subito si accorge che non sarà facile dimostrare il suo valore, ma non si perde d’animo e ce la mette tutta.

Alle 21.22 su Rete 4 l’action “The Bourne Identity” (2002) con Matt Damon. Un uomo ritrovato in mare, riporta diverse ferite di arma da fuoco sul corpo ma non ricorda nulla. L’unico indizio sulla sua identità è una capsula con un indirizzo di una banca svizzera.

La proposta di Rai Movie, per stasera in tv alle 21.10, è “The women” (2008). La vita tranquilla e agiata di un gruppo di donne borghesi, viene sconvolta quando una di loro scopre il tradimento del marito con una ragazza molto più giovane.

Se avete voglia di provare emozioni forti e rimanere col fiato sospeso, Italia 2 alle 21.10 trasmetterà l’horror “Smiley” (2012). La protagonista è Ashley, una ragazza con una psiche un po’ fragile che si convince di essere la prossima vittima di Smiley, un serial killer che può essere chiamato tramite internet. Così la ragazza si ritrova in bilico tra l’impazzire definitivamente o reagire.

Alle 21.00 Iris propone invece “The life of David Gale” (2003), con Kevin Spacey e Kate Winslet. Il film è un flashback della vita di un professore universitario, David Gale, impegnato nella lotta contro la pena di morte, che per ironia della sorte, finisce in carcere condannato proprio ala pena capitale. La giornalista Bitsey Bloom viene inviata nella prigione in cui è rinchiuso il docente per realizzare un’intervista e indagare a fondo nella vicenda.

Stasera in tv, alle 21.15 su Sky Cinema 1 andrà in onda “Split” (2016). Il film racconta di Kevin Wendel Crumb, un ragazzo che soffre di un disturbo della personalità. Infatti, possiede ben 24 personalità, tutte differenti tra loro, una in particolare, malvagia e pericolosa.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“S.W.A.T.” – Stagione 3 Episodio 15 su Rai 2 alle 21.05

“Antigang – Nell’ombra del crimine” su Rai 4 alle 21.20

“Zootropolis” su Italia 1 alle 21.20

“Scontro tra titani” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“The Bourne Identity” su Rete 4 alle 21.22

“Massacro al Grande Canyon” su cine 34 alle 21.00

“The Women” su Rai Movie alle 21.10

“Un amore di candidato” su Paramount Network alle 21.10

“The life of David Gale” su Iris alle 21.00

“Inferno” su Tv8 alle 21.30

“Smiley” su Italia 2 alle 21.10

“La nipote” su Cielo alle 21.15

“Un colpo perfetto” su La7 alle 21.15

“Black Thunder – Sfida ad alta quota” su Spike alle 21.30

“Agatha Christie: 13 a tavola” su Top Crime alle 21.10

“I misteri di Murdoch” – Stagione 4 Episodio 2 su Giallo alle 21.10

“Nemiche amiche” su La1 alle 21.10

“Split” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Book Club – Tutto può succedere” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Io c’è” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“I magnifici sette” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“Dietro i candelabri” su Rai 1 alle 01.45

“Criminal Minds” – Stagione 15 Episodio 3 su Rai 2 alle 22.50

“Le avventure di Sammy” su Italia 1 alle 23.25

“Fast & Furious – Solo parti originali” su Canale 20 Mediaset alle 23.24

“Tango & Cash” su Rete 4 alle 23.52

“Gemma Bovery” su Rai Movie alle 23.05

“Law & Order: Unita’ Speciale” – Stagione 1 Episodio 1 su Paramount Network alle 23.00

“Firewall Accesso negato” su Iris alle 23.43

“Shark” su Italia 2 alle 23.11

“Un colpo all’italiana” su La7 alle 23.30

“I soliti sospetti” su Spike alle 23.30

“The Mentalist2 – Stagione 3 Episodio 15 su Top Crime alle 23.05

“I misteri di Murdoch” – Stagione 4 Episodio 3 su Giallo alle 22.10

“La promessa dell’alba” su La1 alle 23.45

“New Amsterdam” – Stagione 1 Episodio 1 su La2 alle 23.10

“Le Mans ’66” – La grande sfida su Sky Cinema 1 alle 23:20

“Mamma o papà?” su Sky Cinema Collection alle 23:00

“La grande fuga” su Sky Cinema Action alle 23.10