Stasera in tv, venerdì 20 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, venerdì 20 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo l’action “Run all night – Una notte per sopravvivere“, il thriller “The gangster, the cop, the devil“, “Parliamo delle mie donne” e molti altri.

Stasera in tv, venerdì 20 novembre

Stasera, se volete vedere un po’ di azione in tv, dovrete sintonizzarvi su Canale 20 Mediaset alle 21.04, dove verrà trasmesso “Run all night – Una notte per sopravvivere” (2015), con Liam Neeson. L’ex killer professionista Jimmy Conlon è amaramente pentito dei suoi crimini passati. In più suo figlio non vuole avere nulla a che fare con lui, ma il destino complicherà tutto.

Alle 21.10 su Rai Movie andrà in onda “Parliamo delle mie donne” (2014). Un famoso fotografo di guerra vuole riconciliarsi con le sue 4 figlie, avute da 4 donne diverse. Per fare ciò il suo amico Frédéric escogita una messinscena dalle conseguenze inaspettate.

Rai 4 trasmetterà invece “The gangster, the cop, the devil” (2018). Un pericoloso serial killer incappa nel gangster Jang Dong-soo, che però riesce a sfuggire alla morte. Il gangster vuole assolutamente rintracciare il killer che ha tentato di ucciderlo e per farlo si allea con il poliziotto Jung Tae-sook, che è intenzionato ad arrestarlo. I due uomini, pur avendo caratteri e storie diametralmente opposte, sono così costretti dagli eventi ad unire le forze, riuscendo infine nell’intento.

“La grande bellezza” (2013) di Paolo Sorrentino, andrà in onda alle 21.00 su Iris. Il protagonista è Jep Gambardella, uno scrittore divenuto celebre per l’unico romanzo pubblicato a vent’anni, poi diventato giornalista di costume e critico teatrale. La sua vita è un susseguirsi di incontri, appuntamenti e celebrazioni eccentriche che lo rendono testimone della crisi della società.

Stasera in tv, Sky Cinema Action propone agli spettatori “Now you see me – I maghi del crimine” (2013), alle ore 21.00. Un gruppo di illusionisti si improvvisa ladri di banca. Durante le loro performance sul palco, in veste di maghi, mostrano il bottino al pubblico. L’FBI non esiterà a mettersi sulle loro tracce ma la missione diventerà più ardua del previsto. I ladri illusionisti, oltre ad essere sfacciati, dimostreranno di essere anche molto furbi. Nel cast Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Mark Ruffalo, Isla Fisher, Woody Harrelson e Dave Franco.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“The Rookie” – Stagione 2 Episodio 17 su Rai 2 alle 21.20

“The gangster, the cop, the devil” su Rai 4 alle 21.20

“Run all night – Una notte per sopravvivere” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Giovannona Coscialunga disonorata con onore” su cine 34 alle 21.00

“Parliamo delle mie donne” su Rai Movie alle 21.10

“Law & Order: Unità Speciale” – Stagione 1 Episodio 18 su Paramount Network alle 21.10

“La grande bellezza” su Iris alle 21.00

“Creature del terrore” su Italia 2 alle 21.10

“Histoire d’O” su Cielo alle 21.15

“The Shepherd – Pattuglia di confine” su Spike alle 21.30

“Law & Order: Unità Speciale” – Stagione 19 Episodio 17 su Top Crime alle 21.10

“Romulus” su Sky cinema 1 alle 21.15

“Yesterday” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Borotalco” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Now you see me – I maghi del crimine” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“1938 – Diversi” su Rai 2 alle 22.55

“The Hateful Eight” su Rai 4 alle 23.02

“Lara Croft Tomb Raider – La culla della vita” su Italia 1 alle 00.40

“Acts of Violence” su Canale 20 Mediaset alle 23.30

“L’ottava nota – Boychoir” su Rai Movie alle 23.05

“Law & Order: Unità Speciale” – Stagione 1 Episodio 19 su Paramount Network alle 23.00

“Amarcord” su Iris alle 23.51

“Blade II” su Italia 2 alle 23.00

“Spartacus” – Stagione 3 Episodio 6su Spike alle 23.30

“Lincoln Rhyme Caccia al collezionista di ossa” – Stagione 1 Episodio 3 su Top Crime alle 22.50

“L’ispettore Barnaby” – Stagione 7 Episodio 7 su Giallo alle 23.15

“Criminal Minds” – Stagione 13 Episodio 22 su La1 alle 23.20

“Via col vento” su La2 alle 23.50

“Sfida senza regole” su Sky cinema 1 alle 23.05

“Resta anche domani” su Sky Cinema Romance alle 22.40

“Sono pazzo di Iris Blond” su Sky Cinema Collection alle 23.10

“Now You See Me 2 – I maghi del crimine” su Sky Cinema Action alle 23.00