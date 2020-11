Stasera in tv, mercoledì 4 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, mercoledì 4 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo la commedia “La truffa dei Logan“, il drammatico “Resta con me“, l’action “The Great Wall“, “The judge“, “7 minuti” e tanti altri.

Stasera in tv, mercoledì 4 novembre

Se stasera volete emozionarvi con un bel film in tv, non potete perdervi “Resta con me” (2018), su Rai 2 alle 21.20. Protagonisti i due giovani innamorati, Tami e Richard, che decidono di partire per Tahiti, ma ben presto si ritrovano nel bel mezzo di un uragano che stravolgerà il loro viaggio.

Su Rai 4 alle 21.25 andrà in onda “La truffa dei Logan” (2017) di Steven Soderbergh. Jimmy e Clyde Logan, il primo con una gamba offesa, il secondo senza un braccio, sono perseguitati dalla sfortuna. Decidono di organizzare una rapina, contando sul fatto che nessuno accuserebbe mai due storpi. Sarà così? Nel cast Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough, Katie Holmes, Daniel Craig e Sebastian Stan.

Alle 21.20 su Italia 1 verrà trasmesso “The Great Wall” (2016), con Matt Damon. Due mercenari europei vengono catturati in Cina sulla Grande Muraglia. Così la loro missione non sarà più recuperare la polvere nera ma proteggere l’umanità da delle strane creature.

“The judge” (2014) su Iris alle 21.00 è un altro film interessante da guardare stasera in tv. Con Robert Downey Jr., è la storia di un avvocato affermato che torna nella sua cittadina per rendere omaggio alla madre deceduta. Ritrova anche i suoi fratelli e suo padre, con cui ha un rapporto conflittuale. Nonostante ciò, deciderà di rimanere per aiutare l’anziano, in seguito alle gravi accuse che gli sono state rivolte.

Su Rai Movie alle 21.10 andrà in onda “7 minuti” (2016). Il film di Michele Placido racconta delle operaie di un’azienda tessile che si trovano davanti a una decisione difficile: accettare o meno il nuovo contratto dell’azienda con la multinazionale a cui cede la maggior parte della proprietà.

Spike propone invece ai suoi spettatori “Water Horse – La leggenda degli abissi” (2007) alle 21.30. Un ragazzino trova delle misteriose uova vicino al lago. Scopre che le uova sono di una creatura mistica, che si affeziona al ragazzino e lo protegge come fosse suo figlio.

Invece stasera in tv sul canale Sky Cinema 1 andrà in onda “Jesus Rolls – Quintana è tornato” (2019) alle 21.15. Road movie che riprende il personaggio de “Il grande Lebowski” alla prese con un viaggio tragicomico.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Resta con me” su Rai 2 alle 21.20

“La truffa dei Logan” su Rai 4 alle 21.25

“The Great Wall” su Italia 1 alle 21.20

“Amici per la morte” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Sconnessi ” su Cine 34 alle 21.00

“7 minuti” su Rai Movie alle 21.10

“Miss Marple” – Stagione 2 Episodio 4 su Paramount Network alle 21.10

“The judge” su Iris alle 21.00

“È complicato” su La5 alle 21

“Tornado Warning” su Cielo alle 21.15

“Water Horse – La leggenda degli abissi” su Spike alle 21.30

“Law & Order: Unita’ Speciale” – Stagione 19 Episodio 13 su Top Crime alle 21.10

“L’ispettore Barnaby” – Stagione 6 Episodio 1 su Giallo alle 21.10

“Maiorca Crime” – Stagione 1 Episodio 1 su Rai Premium alle 21.20

“Jesus Rolls – Quintana e’ tornato!” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Quella svitata della mia ragazza” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Prima di lunedi” su Sky cinema Collection alle 21.15

“Equilibrium” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“N.C.I.S. New Orleans – Stagione 3 Episodio 8 su Rai 2 alle 23.05

“Trono di Spade” – Stagione 8 Episodio 1 su Rai 4 alle 23.15

“R.i.p.d. – Poliziotti dall’aldilà” su Canale 20 Mediaset alle 23.19

“Con gli occhi dell’assassino” su Rete 4 alle 00.00

“Emanuelle in America” su cine 34 alle 22.48

“Amori che non sanno stare al mondo” su Rai Movie alle 23.10

“Criminal Intent” – Stagione 1 Episodio 9 su Paramount Network alle 01.00

“A proposito di Davis” su Iris alle 00.11

“2 Single a nozze – Wedding crashers” su Italia 2 alle 23.35

“Spartacus” – Stagione 2 Episodio 4 su Spike alle 23.30

“Chicago Fire” – Stagione 7 Episodio 15 su Top Crime alle 22.50

“Il più grande sogno” su La2 alle 23.45

“Robin Hood – L’origine della leggenda” su Sky cinema 1 alle 22.50

“Adaline – L’eterna giovinezza” su sky cinema Romance alle 22.40

“Tuttapposto” su Sky cinema Collection alle 22.55

“Sicario” su Sky Cinema Action alle 22.50