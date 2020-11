Stasera in tv, lunedì 9 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, lunedì 9 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo l’action “Kingsman: Secret Service“, il thriller “La preda perfetta“, “Fast & Furious 8“, “Shadowhunters – Città di ossa” e tanti altri.

Stasera in tv, lunedì 9 novembre

Stasera in tv, alle 21.18 su Italia 1, andrà in onda “Fast & Furious 8” (2017), con Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron e Scott Eastwood. La luna di miele di Toretto e Letty viene interrotta da una donna misteriosa che vuole far ritornare Dominic nel mondo della criminalità e indurlo a riprendere una vita di tradimenti e menzogne.

Alle 21.20 su Rai 2 non potete perdere “Kingsman: Secret Service” (2015). Una segretissima organizzazione di spionaggio decide di reclutare un ragazzo di strada arrogante, ma in cui vedono del potenziale. Il ragazzo viene addestrato e formato da Harry Hart, una spia esperta che conosce tutti i segreti del mestiere. Nel cast Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Michael Caine.

Canale 20 Mediaset, alle 21.04, trasmetterà “La preda perfetta” (2014). Matt Scudder è un ex poliziotto, ora investigatore privato a nero. Un boss del traffico di eroina lo ingaggia per scoprire chi ha assassinato sua moglie. Scudder si ritroverà davanti dei killer spietati e brutali.

Stasera in tv, alle 21.10 Italia 2 propone ai suoi spettatori “Shadowhunters – Città di ossa” (2013). Clary Fray è una ragazza comune, che il giorno del suo compleanno vede cambiare irrimediabilmente la sua vita. Clary va a ballare in discoteca e lì assiste a un bizzarro omicidio e sembra essere stata l’unica in grado di vederlo; poi torna a casa e scopre che sua madre è stata rapita. Da questo momento viene catapultata in un mondo sconosciuto, violento, ma affascinante: conosce tre giovani shadowhunters, Jace, Isabelle e Alec e con loro intraprenderà un’avventura pericolosa, destinata a cambiarla per sempre.

Sul canale Iris alle 21 andrà in onda “John Q” (2002). L’operaio John Q. Archibald vede sconvolgersi la vita quando suo figlio deve sottoporsi a un trapianto di cuore, troppo costoso. L’operaio è disposto a tutto per salvare la vita del figlio, così si barrica all’interno del pronto soccorso, tenendo in ostaggio medici, infermieri e pazienti.

Stasera in tv, Sky Cinema 1 trasmetterà la commedia “Tolo Tolo” (2020) alle 21.15. Checco scappa in Africa dopo aver contratto diversi debiti con i parenti e con lo Stato italiano. Trova lavoro nel continente africano ma si vedrò costretto a scappare anche da lì a causa della difficile situazione politica. Così, sarà costretto a tornare in Italia attraversando il Mediterraneo, in uno dei tanti barconi.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Kingsman: Secret Service” su Rai 2 alle 21.20

“Trono di Spade” – Stagione 8 Episodio 3 su Rai 4 alle 21.20

“Fast & Furious 8” su Italia 1 alle 21.18

“La preda perfetta” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Olè” su cine 34 alle 21.00

“Brimstone” su Rai Movie alle 21.10

“Basic” su Paramount Network alle 21.10

“John Q” su Iris alle 21.00

“Gomorra la serie” – Stagione 4 Episodio 7 su TV8 alle 21.30

“Shadowhunters – Città di ossa” su Italia 2 alle 21.10

“Il caso Freddy Heineken” su Cielo alle 21.15

“Little Murders” – Stagione 2 Episodio 16 su La7d alle 21.30

“The Librarians” – Stagione 2 Episodio 7 su Spike alle 21.30

“C.S.I. New York” – Stagione 9 Episodio 1 su Top Crime alle 21.10

“Non ci resta che vincere” su La1 alle 21.05

“Tolo Tolo” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Carol” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Red Zone – 22 miglia di fuoco” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“La forma dell’acqua” su Rai 4 alle 23.01

“The Foreigner – Lo straniero” su Canale 20 Mediaset alle 23.30

“Cavalca e uccidi” su Rai Movie alle 23.45

“Rendition – Detenzione illegale” su Paramount Network alle 23.00

“Machine Gun Preacher” su Iris alle 23.30

“Inferno” su TV8 alle 23.30

“Big Bang Theory” – Stagione 6 Episodio 5 su Italia 2 alle 23.40

“Spartacus” – Stagione 2 Episodio 7 su Spike alle 23.30

“C.S.I. Scena del crimine” – Stagione 11 Episodio 11 su Top Crime alle 22.50

“Alice Nevers” – Stagione 11 Episodio 5 su Giallo alle 23.10

“Ti ricordi di me” su Rai 5 alle 22.15

“The 9th Life Of Louis Drax” su Sky Cinema 1 alle 23.05

“Footloose” su Sky Cinema Romance alle 23.05

“Pane e burlesque” su Sky Cinema Collection alle 23.25

“The Bank Job – La rapina perfetta” su Sky cinema Action alle 22.40