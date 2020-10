Stasera in tv, domenica 25 ottobre: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, domenica 25 ottobre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo “X-Men – L’inizio”, i thriller “Pay the Ghost” e “The Town“, il drammatico “Philomena“, “Regression” e tanti altri.

Stasera in tv, domenica 25 ottobre

Se siete amanti dei supereroi, stasera in tv non potete perdere “X-Men – L’inizio” (2011) su Italia 1 alle 21.15, il primo film della trilogia di prequel della saga. Charles (James McAvoy) e Erik (Michael Fassbender) hanno scoperto di avere dei poteri sovrannaturali che gli permettono acquisire forze straordinarie, usate da loro con finalità differenti. Entrambi, insieme ad altri mutanti, vengono chiamati a lavorare insieme per la CIA e durante la crisi missilistica di Cuba, proveranno a fermare la minaccia di una guerra nucleare.

Su Rete 4 alle 21.27 andrà in onda “The Town” (2010). Il thriller, ambientato a Boston, racconta di Doug, un atleta che imbocca una cattiva strada, ritrovandosi capo di una banda di ladri. Un giorno, durante una delle tante rapine, un suo amico prende in ostaggio la direttrice della banca. Dopo la liberazione della ragazza, Doug la insegue per capire le sue abitudini. Appuntamenti fintamente casuali e incontri fugaci creeranno le fondamenta di un’imprevedibile storia d’amore. Nel cast Blake Lively, Ben Affleck (anche regista del film) e Jeremy Renner.

Rai 4 propone ai suoi spettatori il film “Pay the Ghost” (2015), con Nicolas Cage, alle 21.20. Mike Cole è un professore universitario che dedica molto tempo al lavoro, trascurando la famiglia. Suo figlio Charlie è un bimbo silenzioso, che aspetta trepidamente la notte di Halloween per poterla passare insieme al padre, che proprio quella sera tarderà. Mike porta comunque suo figlio a una sfilata di Halloween ma il bambino rimane scosso per qualcosa e chiede al padre se possono pagare il fantasma. Il padre non comprendendone il senso, si distrae un attimo e poco dopo Charlie svanisce nel nulla. Tutte le ricerche saranno vane, il bambino sembra scomparso nel nulla.

Il film “Philomena” (2013) verrà invece trasmesso stasera in tv su Iris alle 21.00. Il film racconta la storia di Philomena Lee (Judi Dench), una donna che dopo essere rimasta incinta da adolescente nel 1952, è stata rinchiusa in un convento. Al momento del parto il bambino le viene strappato dalle braccia perchè le suore lo danno in adozione in America. Per lunghi anni la donnna tenta di trovare suo figlio e quando sta per perdere ogni speranza, incontra un giornalista con cui scoprirà la straordinaria storia del figlio e vivrà un’avventura all’insegna delle forti emozioni e del divertimento.

Un altro film interessante da guardare stasera in tv è “Regression” (2015) su Cielo alle 21.15. Con Ethan Hawke e Emma Watson, le vicende sono ambientate negli anni Novanta in Minnesota, dove una ragazza accusa il padre di aver commesso un crimine abominevole. Con l’aiuto di un reverendo e di uno psicologo, l’investigato assegnato al caso cercherà di non rimanere invischiato nel clima di paura che attornia la sua cittadina.

Su Sky Cinema 1 alle 21.15 verrà trasmesso “Red 2” (2013), sequel di “Red”. L’agente in pensione Frank Moses (Bruce Willis) riunirà i suoi ex-colleghi della CIA per partire alla ricerca di un dispositivo missile nucleare che li porterà ad affrontare un esercito di terroristi e ufficiali del governo, in una missione dislocata tra Parigi, Londra e Mosca. Nel cast anche Catherine Zeta-Jones, John Malkovich e Helen Mirren.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“L’allieva – Morte di un trapper” su Rai 1 alle 21.25

2N.C.I.S. Los Angeles” – Stagione 11 Episodio 13 su Rai 2 alle 21.00

“Pay the Ghost” su Rai 4 alle 21.20

“X-Men – L’inizio” su Italia 1 alle 21.15

“Whiteout – Incubo bianco” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“The Town” su Rete 4 alle 21.27

“Ricky e Barabba” su Cine 34 alle 21.00

“Miami Beach” su Rai Movie alle 21.10

“I perfetti innamorati” su Paramount Network alle 21.10

“Philomena” su Iris alle 21.00

“Big Bang Theory” – Stagione 5 Episodio 19 su Italia 2 alle 21.10

“Il segreto di Natale” su La5 alle 21.10

“Regression” su Cielo alle 21.15

“Timeless” – Stagione 1 Episodio 1 su Spike alle 21.30

“C.S.I. Scena del crimine” – Stagione 11 Episodio 7 su Top Crime alle 21.10

“Desideri proibiti” su Rai Premium alle 21.20

“Le ultime 24 ore” su La2 alle 21.05

“Dr House” – Stagione 4 Episodio 14 su Sky Uno alle 21.15

“Red 2” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Hellboy” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“The Jurassic Games” su Sky Cinema Action alle 21.10

Seconda serata

“I bambini di Cold Rock” su Rai 4 alle 22.46

“Pitch Black” su Canale 20 Mediaset alle 23.21

“Formula per un delitto” su Rete 4 alle 00.04

“Di che segno sei” su Cine 34 alle 22.51

“La coppia dei campioni” su Rai Movie alle 23.00

“L’ultima vacanza” su Paramount Network alle 23.00

“Mr. Beaver” su Iris alle 23.09

“Pride and Prejudice and Zombies” su Italia 2 alle 23.25

“Licenza di matrimonio” su La5 alle 22.55

“Ardenne ’44: un inferno” su La7 alle 01.50

“Trappola in alto mare” su Spike alle 02.00

“L’ispettore Barnaby” – Stagione 21 Episodio 2 su Giallo alle 23.05

“Chi è senza colpa” su Rai 5 alle 23.05

“One more jump” su La2 alle 22.40

“Daylight – Trappola nel tunnel” su Sky Cinema 1 alle 23.15

“Silent Hill” su Sky cinema Collection alle 23.20

“Explorer” su Sky Cinema Action alle 22.35