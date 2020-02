Regia: Alessia Di Giovanni

Cast: Liliana Benini, Alice Croci, Valentina Lodovini

Genere: Drammatico, thriller, noir, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: CreativeComics, Emera Film

Data di uscita: 19/03/2020

“Spore” è una pellicola noir indipendente diretta da Alessia Di Giovanni e ambientata nell’Italia degli anni Ottanta.

Spore: un periodo molto difficile

A fare da cornice alla vicenda è la narrazione di Giulia, che racconta tutto ciò che le è successo in un lungo flashback, attraverso il veicolo del fumetto. Sia lei che Laura, sua amica ed ex brigatista uscita di prigione, infatti, sono fumettiste di professione.

Il periodo storico in cui accadono i fatti è molto preciso: si tratta dell’Italia degli anni Ottanta, presa in un momento di grande turbolenza sociale. Le due protagoniste frequentano l’ambiente punk di una provincia che sembra stare loro troppo stretta alle volte, mentre sullo sfondo incombe il referendum sul nucleare.

Un terribile atto di violenza sessuale, seguito da un omicidio e da una fuga disperata, porterà uno sconvolgimento nelle loro vite.

Cast e produzione

Alessia Di Giovanni è una cineasta nota negli ambienti indie soprattutto per la sua capillare attenzione al mondo femminile, che declina nei modi più svariati all’interno delle sue opere. Di Giovanni ha infatti alle spalle “A pezzi - Undead Men” (2013), un western tutto italiano che mischia stilemi di genere a horror e dark comedy declinati al femminile, e “Lavoratrici” (2014), un documentario che esplora la violenza che le donne subiscono sul lavoro attraverso un laboratorio teatrale.

All’interno del cast figurano attrici come Alice Croci, che ha lavorato nel film di Salvatores “Happy Family” (2010), e Valentina Lodovini, conosciuta per i suoi ruoli in “10 giorni senza mamma” (2019) e “Si muore tutti democristiani” (2017).

“Spore” è distribuito sul territorio italiano da CreativeComics ed Emera Film.