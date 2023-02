Si è svolta ieri la seconda edizione dei Celebrity Film Awards: ecco tutti i premi assegnati

Nel corso della giornata di ieri si è svolta ieri la seconda edizione dei Celebrity Film Awards. Si tratta di un evento internazionale a cura della produzione Voce Spettacolo di Matera con il fine di celebrare l’industria cinematografica ed i migliori film e artisti della stagione e che si inserisce nella celebre Award Season. Scopriamo insieme quali sono tutti i premi assegnati.

Ieri sera, alle ore 22:00, è stata trasmessa attraverso la piattaforma YouTube la seconda edizione Celebrity Film Awards. Ad assegnare i premi ai migliori film e artisti della stagione ci ha pensato la giuria composta da professionisti del settore, tra cui alcuni Premi Oscar e membri dell’Hollywood Critics Association, Critics Choice Awards, Chicago Indie Critics, Seattle Film Critics Society, Online Film Critics Society, Online Film and Television Association.

Non è tutto. Oltre a quelli citati sopra, all’evento internazionale c’erano anche giornalisti accreditati a riviste specializzate tra cui Rotten Tomatoes, Letterboxd, Moviefone, The Hollywood Times e tante altre. Presentato dal fondatore Walter Nicoletti, nonché regista, attore e produttore, l’evento hai celebrato i migliori film e attori.

Tutti i premi della Celebrity Film Awards

Il miglior film dell’anno è Top Gun: Maverick con protagonista Tom Cruise che si aggiudica anche il premio come miglior montaggio e miglior cinematografia; il miglior regista è Steven

Spielberg con The Fabelmans. Il premio come migliore attrice è andato a Ana De Armas per Blonde

mentre il miglior attore è Brendan Fraser per The Whale. Invece, Kerry Condon trionfa come miglior attrice non protagonista per The Banshees of Inisherin.

Ke Hui Quan come miglior attore non protagonista per Everything Everywhere All at Once. Inoltre, il miglior film d’animazione è Pinocchio. RRR vince il premio come miglior film in lingua straniera, mentre il miglior documentario è Fire of Love. Non è tutto. Infine, sono stati assegnati due premi alla carriera: miglior produttore a Stephen Castor e miglior supervisore degli effetti speciali a Jim Rygiel