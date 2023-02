Steven Spielberg ha ricevuto l’Orso d’Oro alla carriera durante la Berlinale 2023

Steven Spielberg è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Alcune delle sue opere sono tra le più popolari nel mondo del cinema, come Schindler’s List o Salvate il soldato Ryan, con cui ha vinto due premi oscar per miglior regista. Inoltre, Spielberg è anche il regista con maggiori incassi nella storia del cinema.

La leggenda del cinema internazionale ha recentemente ricevuto l’Orso d’Oro alla Berlinale 2023 per il suo lavoro sul grande schermo che ha conquistato ed emozionato generazioni intere. Steven Spielberg ha parlato molto del suo ultimo film “The Fabelmans” che racconta la genesi della sua passione per il cinema. Gli è stata chiesta una preferenza tra i numerosi titoli che compongono la sua filmografia, a cui il regista ha risposto:

“I miei film sono come i figli, non può esserci uno preferito.“

Spielberg nel lungo discorso che ha fatto a Berlino dopo aver ottenuto l’Orso d’Oro ha anche aggiunto:

“Questa onorificenza ha un significato particolare per me perché sono un regista ebreo. Mi piace pensare che questo sia un piccolo momento di uno sforzo costante atto alla guarigione dei pezzi infranti della storia, gli ebrei lo chiamano Tikkun Olam, la riparazione del mondo. Ho creato la Shoah Foundation perché sono convinto che ciò che lo storico Yosef Hayim Yerushalmi ha scritto sia vero: il contrario di giustizia non è ingiustizia. Il contrario di giustizia è l’oblio.“

Ha poi spiegato che intende dirigere film fin quando potrà e che intende tornare a dirigere film più spaventosi come all’inizio della sua carriera. In occasione di una conferenza stampa ha poi svelato di non sapere ancora quale sarà il suo prossimo progetto.

Una carriera leggendaria quella di Steven Spielberg, condita da un altro riconoscimento che si aggiunge alla sfilza già in bacheca, e chissà che non ne arrivino degli altri.