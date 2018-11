Titolo originale: The Queen's Corgi

Regia: Ben Stassen

Cast: n/d

Genere: animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: Belgio, 2019

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 14 febbraio 2019

"Royal Corgi" è un film di genere animazione, avventura del 2019, diretto da Ben Stassen, con protagonista Rex, il cane più amato dalla regina. Il lungometraggio animato, inoltre, è stato co-diretto da Stassen e da Vincent Kesteloot ("Robinson Crusoe"). Mentre, presta la voce al cucciolo reale Joseph Bwarie. La sceneggiatura di "Royal Corgi" è stato curata da Rob Sprackling in collaborazione con John Smith autore anche di "Gnomeo and Juliet".

Royal Corgi: le avventure del cucciolo più amato dalla regina

Realizzato dai creatori di "Sammy", "Royal Corgi" è una pellicola d'animazione con protagonisti i cani più viziati del mondo. L'avventura ha inizio quando uno di loro, il preferito della regina d'Inghilterra, viene abbandonato alle porte di Buckingham Palace e inizia così a esplorare le strade di Londra.

Persa la via di casa e lontano dalla padrona, il piccolo corgi si imbatterà in un gruppo di cani da combattimento. Deciso a far ritorno tra le mura del palazzo reale e le braccia della sua padrona, Rex affronterà un viaggio che lo cambierà profondamente.

Royal Corgi: la regia

Ben Stassen è un regista e sceneggiatore di origine belga, noto al mondo dello spettacolo soprattutto per i suoi film d'animazione, ma, anche per essere stato il primo autore nel 2005 di "Wild Safari 3D ", il primo film tridimensionale creato appositamente per il grande schermo. Tra i suoi lavori più importanti creati dal cineasta ricordiamo il popolare cartone animato con protagonista una simpatica tartaruga marina dal titolo "Le avventure di Sammy" del 2010 e il sequel "Sammy 2: La grande fuga" del 2012. Stassen è stato anche autore della pellicola animata "Robinson Crusoe" del 2016 e di "Bigfoot Junior" del 2017.