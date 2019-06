Titolo originale: Rambo 5

Regia: Adrian Grunberg

Cast: Sylvester Stallone, Paz Vega, Louis Mandylor, Óscar Jaenada, Joaquín Cosio, Yvette Monreal, Sheila Shah, Sergio Peris-Mencheta, Jessica Madsen, Adriana Barraza, Nick Wittman, Atanas Srebrev, Owen Davis (II)

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 14 novembre 2019

A 37 anni di distanza dal primo film, con il quinto capitolo del franchise cult "Rambo", Sylvester Stallone veste di nuovo i panni di John, il veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali americane. A dirigere il film è Adrian Grunberg, che è stato assistente alla regia in film come "Wall Street - Il denaro non dorme mai", "Fuori controllo" e "Apocalypto", per poi fare il suo debutto dietro la macchina da presa con "Viaggio in paradiso".

Sylvester Stallone contro nuovi avversari in "Rambo – Last Blood"

Dopo un'esistenza trascorsa a combattere nemici, dai soldati russi in Vietnam e Afghanistan ai brutali soldati birmani, John Rambo torna a casa, in Arizona, per occuparsi del ranch di famiglia, convinto di poter cominciare finalmente una vita più serena. Ma la battaglia sembra essere scritta nel suo destino, perché ben presto dovrà scontrarsi con nuovi avversari. Si tratta dei membri di un pericoloso cartello messicano impegnato nel traffico sessuale di donne dell'Est.

Nel cast di "Rambo - Last Blood", oltre l'immancabile protagonista ormai settantenne, Sylvester Stallone - che tra i suoi ultimi lavori ha preso parte a "Creed II" e alla trilogia di "Escape Plan" - Paz Vega, interprete in "Spanglish" e nel cast di "Grace di Monaco"; e l'attrice messicana Adriana Barraza, candidata agli Oscar per "Babel", film del regista Alejandro González Iñárritu.

Il film sarà distribuito nelle sale statunitensi il 20 settembre, mentre in quelle italiane da Notorious Pictures il 14 novembre.