Oscar 2023, Jamie Lee Curtis si aggiudica il premio come Miglior attrice non protagonista

Tra il 13 e il 14 marzo 2023 si è tenuta la 95edizione della Notte degli Oscar, in cui l’Academy ha annunciato i vincitori dei tanto ambiti premi, con l’intento di valorizzare i prodotti cinematografici più meritevoli del 2022. Mentre l’anno scorso a vincere il premio è stata Ariana DeBose per West Side Story, quest’anno ad aggiudicarsi l’Oscar come Miglior Attrice non protagonista è stata Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All At Once.

Insieme a Jamie Lee Curtis, c’erano anche altre talentuose attrici che hanno sperato di accaparrarsi la bramata statuetta. Le contendenti, oltre alla vincitrice, erano: Hong Chau per The Whale, Angela Bassett per Black Panther: Wakanda Forever, Kerry Condon per Gli spiriti dell’Isola, Stephanie Hsu per Everything Everywhere All At Once.

Jamie Lee Curtis vince il premio come Miglior Attrice Non Protagonista agli Oscar 2023

Tra le contendenti dell’Oscar come Migliore Attrice non protagonista, è stata Jamie Lee Curtis a rivelarsi la vincitrice, con il suo ruolo nel film diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert. L’attrice, che per la prima volta è stata nominata agli Oscar, si è guadagnata il premio interpretando il ruolo di revisore dell’IRS Deirdre Beaubeirdra in Everything Everywhere All At Once.

La performance di Jamie Lee Curtis in Everything Everywhere All At Once aveva già ottenuto numerosi riconoscimenti, come la recente vittoria ai SAG Awards 2023. Ma, sicuramente, la vincita più grande per l’attrice è stata proprio quella della Notte degli Oscar 2023, che ha ulteriormente confermato la sua eccellente interpretazione.

Il suo esordio è avvenuto con il film del 1978 Halloween: la notte delle streghe, ma tra i film che hanno senza dubbio segnato la brillante carriera di Jamie Lee Curtis ci sono anche Una poltrona per due (1983), Un pesce di nome Wanda (1988), Forever young (1992) e tanti altri ancora. Fino ad arrivare ad Everything Everywhere All At Once, con cui ha raggiunto il risultato che tutti gli attori sognano di ottenere.

