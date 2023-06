Su Netflix c’è un film romantico che mescola amore e musica e sta piacendo tantissimo

Vuoi vedere un film nuovo che mescola musica, amore e dramma? Su Netflix da pochi giorni c’è un film romantico che sta piacendo tantissimo, che racconta l’iter per arrivare al successo di un giovane musicista. A Beautiful Life è il titolo del film danese che stavi aspettando.

Su Netflix un film romantico che mescola amore e musica

Una produttrice musicale di nome Susanne scopre un giovane pescatore con un talento nascosto che deve decidere se è pronto ad aprirsi alla fama e all’amore. Il pescatore con la voce straordinaria si chiama Elliot ed è interpretato dal famoso cantante danese Christopher Lund Nissen.

Il regista del film è Mehdi Avaz (Toscana, 2022 e While We Live, 2017), la sceneggiatura è firmata Stefan Jaworski. La musica originale è composta con la collaborazione di Thomas Volmer Schulz e usufruisce della voce dello stesso Christopher.

Il cantante danese, classe 1992, ha iniziato la carriera musicale nel 2011 e ha realizzato cinque album in studio. È diventato famoso grazie a singoli come Irony, Limousine e Told You So. Nel cast di questa produzione Netflix anche Christine Albeck Borge (Suzanne) e Inga Ibsdotter Lilleaas (Lilly).

Il film è stato girato in diverse località in Danimarca, tra cui Copenhagen, Aarhus ed Ebeltoft. Ma la marcia in più è proprio la musica, protagonista non solo come semplice colonna sonora.

La trama del film

La vita di Elliott, un giovane pescatore con un grande talento musicale, ha una svolta quando Suzanne, un’importante impresaria musicale, lo scopre ad una festa. Suzanne decide di affiancare Elliott a sua figlia Lilly, una produttrice musicale, di cui il ragazzo si innamora.

Elliott, dunque, dovrà affrontare nuove sfide per arrivare al successo insieme a traumi del suo passato e nuove, complesse, questioni sentimentali. Il film è un commovente racconto del viaggio di un artista emergente e delle difficoltà che deve affrontare per raggiungere la fama.

