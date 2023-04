The Last of Us 2: dove verrà girato e cosa aspettarsi

Dopo il successo della prima stagione, la serie televisiva tratta dal videogioco “The Last of Us” è pronta a tornare con la seconda stagione.

Dove verrà girato The Last of Us 2?

Secondo quanto riportato da Deadline, il set della serie si sposterà a Vancouver, in Canada, dove il cast e la troupe si prepareranno a girare i nuovi episodi.

Ancora non si sa con precisione quando inizieranno le riprese, ma una cosa è certa: la storia della seconda stagione si svolgerà principalmente nella Pacific Northwest, e quindi il luogo scelto per le riprese è particolarmente adatto.

Nella prima stagione, le riprese si sono svolte principalmente a Calgary, in Alberta, mentre altre location in Canada sono state utilizzate per rappresentare lo stato del Texas, del Wyoming e del Missouri. La scelta di girare la seconda stagione a Vancouver fa pensare che anche questa volta la produzione sfrutterà le bellezze naturali del Canada per ricreare l’atmosfera post-apocalittica che caratterizza il mondo di “The Last of Us”.

Che cosa aspettarsi?

La trama della seconda stagione si concentrerà sulla vita di Joel ed Ellie, che si sono trasferiti in Wyoming. In un’intervista rilasciata a Collider, il co-creatore della serie, Craig Mazin, ha dichiarato che la storia sarà incentrata sui personaggi, e che si sta lavorando per arrivare a una conclusione definitiva della serie, senza lasciare aperti scenari futuri.

Mazin ha anche sottolineato che la seconda stagione sarà molto più complessa rispetto alla prima, con l’introduzione di nuovi personaggi e di nuove trame.

Nella prima stagione, il ruolo di Joel è stato interpretato da Pedro Pascal, mentre Bella Ramsey ha recitato nei panni di Ellie. Tra gli altri attori presenti nel cast figurano Merle Dandridge, Anna Torv, Gabriel Luna e Nick Offerman. Non è ancora stato annunciato il cast completo della seconda stagione, ma è probabile che molti dei protagonisti della prima stagione tornino anche in questa nuova avventura.

“The Last of Us” è uno dei videogiochi più amati degli ultimi anni, e la trasposizione televisiva ha riscosso un enorme successo. La serie è stata apprezzata sia dai fan del videogioco che dai nuovi spettatori, che hanno trovato in “The Last of Us” una storia coinvolgente e intensa, con un’atmosfera unica e una regia d’eccezione.

Data di uscita

Non è ancora stato annunciato quando la seconda stagione di “The Last of Us” uscirà, ma intanto i fan possono godersi la prima stagione, disponibile in streaming su HBO Max. Con l’annuncio della nuova location delle riprese, la serie si prepara a tornare sullo schermo con nuove avventure, nuovi personaggi e tante sorprese per gli appassionati del videogioco e della serie televisiva.