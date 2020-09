Millie Bobby Brown è una delle più giovani attrici ad aver ottenuto la nomination al premio più importante del piccolo schermo, l'Emmy Award, e ad esser inserita nella lista dei trenta adolescenti più influenti al mondo secondo la rivista Time. Attrice sedicenne britannica è nota principalmente per il ruolo di Eleven nella serie tv “Stranger Things”.

Millie Bobby Brown: star del piccolo schermo

(Marbella - Spagna, 19 settembre 2004)

Terza di quattro figli, Millie Bobby Brown nasce nella cittadina di Marbella, vicino Malaga, in Spagna, il 19 febbraio del 2004, per poi trasferirsi nel 2008, con la famiglia, a Bournemouth, nel Regno Unito, e alcuni anni più tardi, nel 2011, a Orlando, in Florida, negli Stati Uniti. La sua prima apparizione televisiva avviene nel 2013, nel ruolo della piccola Alice nella serie “C'era una volta nel Paese delle Meraviglie” che interpreta per due episodi. La svolta nella carriera della Brown arriva l'anno successivo, nel 2014, quando entra a far parte del cast principale del drama in otto episodi, “Intruders”, dove viene poi notata ottenendo parti nelle serie “NCIS - Unità anticrimine”, “Modern Family” e “Grey's Anatomy”.

Nel 2015 arriva la parte che la consacra come star del piccolo schermo e cioè l'interpretazione di Eleven (Unidici) nella serie Netflix “Stranger Things”, andata in onda con la prima stagione nel 2016 e attualmente arrivata alla terza. Gia scritturata per una quarta, lo show dei fratelli Duffer è uno dei più apprezzati della piattaforma. Millie Bobby Brown è stata elogiata per il ruolo di Undici, non solo per la sua giovane età. Il personaggio, soprattuto nel primo capitolo, ha poche battute, recita principalmente con lo sguardo, riuscendo a trasmettere tutto il trauma, la drammaticità e la paura del personaggio interpretato. Una performance definita particolarmente intensa per la quale riceve la nomination all'Emmy Awards e agli Screen Actors Guild Award.

Più di 10 premi in 7 anni

Tra i riconoscimenti ottenuti per “Stranger Things” la giovane attrice ha vinto il Fangoria Chainsaw Award come Miglior Attrice, il GN People's Choice Award come Miglior Performance di svolta dell'anno, il Kid's Choise Award come Attrice Preferita in una serie tv, due MTV Movie & TV Awards come Miglior Performance in una serie tv drama nel 2017 e nel 2018. Con ancora un Saturn Award come Miglior Attrice giovane in una serie tv, un Screen Actors Guild Award come Miglior Cast in una serie drama e due Teen Choice Award, uno come Miglior Attrice in una serie tv fantasy/sci-fi e l'altro come Miglior Attrice in una serie tv estiva.

I primi ottimi passi sul grande schermo

Nel 2019 entra a far parte del cast principale del film “Godzilla II - King of the Monsters” insieme a Vera Farmiga e Walter Charles Dance (recentemente interprete anche di Tywin Lannister nella serie tv “Il Trono di Spade”). Nel 2020 è protagonista assoluta del film Netflix “Enola Holmes”, sulla sorella minore dell'iconico Sherlock Holmes. Il film, uscito sulla piattaforma il 23 settembre 2020, ha ricevuto pareri contrastanti: accolto positivamente negli Stati Uniti e dividendo il pubblico nel resto del mondo. Critica e telespettatori sono comunque d'accordo sull'ottima interpretazione della Brown.

Millie Bobby Brown: non solo cinema e televisione

Oltre ad essere attualmente una delle giovani attrici più richieste e note a livello internazionale, Millie Bobby Brown è la più giovane a essere nominata ambasciatrice di buona volontà dell'UNICEF. Nel 2019 diventa inoltre ambasciatrice della campagna Together #WePlayStrong della UEFA e fonda una sua propria linea di make-up chiamata Florence By Mills. Dal 2016 al 2018, dopo i ruoli in “Intruders” e “Stranger Things”, partecipa a numerosi videoclip come in “Find Me” dei Sigma, in “I Dare You” dei The xx, in “Girls Like You” dei Marron 5 e in “In My Feelings” di Drake. Nel film Netflix “Enola Holmes” Millie Bobby Brown ha partecipato anche in veste di produttrice.