Enola Holmes - recensione - Occasione mancata

“Enola Holmes", prendendo spunto dai romanzi di Nancy Spencer, propone lo stesso intrattenimento rapido, intelligente e leggero che permea le opere tratte dalle avventure del "fratello maggiore" Sherlock, aggiungendo un tocco di femminilità.

Il regista Harry Bradbeer coglie lo spirito giusto per la pellicola, optando per alcune scelte fotografiche e drammaturgiche azzeccate. Il film scorre rapido, mantenendo un ritmo incalzante e un'ironia funzionale alla narrazione, garantendo una visione spensierata adatta a grandi e piccoli.

Anche le scene d'azione sono abbastanza ben girate e, soprattutto lo scontro tra Enola e il sicario al porto, mantengono una credibilità che le rende avvincenti. La ragazza, infatti, sebbene addestrata, non viene mai raffigurata come una "valchiria invincibile", ma subisce sempre lo svantaggio della minore forza fisica, dovendola compensare con l'astuzia.

Cosa non funziona

Da una qualsiasi opera ambientata nell'universo di Sherlock Holmes, quello che sicuramente ci si aspetta è un giallo ben scritto, cosa che, purtroppo, in questo film viene a mancare. Gli eventi e le svolte risultano abbastanza prevedibili e l'autore sembra molto più interessato a raccontare le peculiarità dei personaggi che l'intreccio della trama.

Anche il motivo della sparizione della madre di Enola, evento motore del film, risulta posticcio e troppo generico per essere interessante, come una mera giustificazione gettata lì tanto per dare una spiegazione.

Quando risolve il caso, Enola va ad affrontare il colpevole. Non lo denuncia alla polizia ma si avventura nel suo territorio disarmata, senza testimoni, senza motivo e senza un piano d'azione. Solo lei ha capito di chi si tratta, non ha messo al corrente nessun altro, ma rimane sorpresa quando si ritrova sotto il tiro di un fucile. Per un personaggio descritto come molto intelligente, una tale ingenuità risulta abbastanza incoerente.

I tre fratelli Holmes

Henry Cavill, purtroppo, non riesce a cogliere lo spirito del celebre detective, rendendone un ritratto generico e abbastanza scialbo. Il paragone con i colleghi che hanno interpretato recentemente lo stesso personaggio, quali Robert Downey Jr. e Benedict Cumberbatch, è impietoso.

Anche Mycroft (Sam Clafin) viene ridotto a una macchietta bidimensionale, perdendo buona parte delle caratteristiche fondanti e dell'intelligenza del personaggio. Nei romanzi, lui è addirittura più intelligente di Sherlock, mentre qui colleziona soltanto una lunga serie di brutte figure.

Millie Bobby Brown se la cava meglio nel ruolo di Enola. Tuttavia, nei monologhi in cui abbatte la quarta parete per parlare direttamente con il pubblico, esagera con le espressioni facciali. La sua interpretazione sarebbe stata perfetta per il teatro, ma risulta eccessiva in un primo piano cinematografico.

In definitiva, il film rappresenta una buona scelta per passare una serata spensierata e leggera, ma non riesce a lasciare il segno, rimanendo un divertimento usa e getta.

Nicola De Santis