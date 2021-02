Quella di Matilda De Angelis è una carriera in veloce ascesa, in cui la giovane artista riesce a esprimere il suo talento canoro e attoriale, sempre a proprio agio sul set, anche quando recita a fianco di un premio Oscar del calibro di Nicole Kidman.

Dalla musica al set con “Veloce come il vento”

(Bologna, 11 settembre 1995)

Matilda De Angelis, classe 1995, si diploma nel 2014 al Liceo Scientifico Enrico Fermi, e sin da bambina coltiva la sua passione per la musica, che la porterà a studiare chitarra, violino, e comporre canzoni. Come cantante del gruppo ‘Rumba de Bodas’ si esibisce in concerti che la portano in diverse location in Italia e in Europa, pubblicando nel 2014 l’album "Karnaval Fou".

Lo stesso anno si presenta al provino per “Veloce come il vento” di Matteo Rovere, e viene scritturata dal regista per il ruolo della protagonista femminile, a fianco di Stefano Accorsi, dove potrà esprimere anche le sue capacità canore. Questo ruolo oltre a farla conoscere al pubblico le regala numerosi riconoscimenti.

Una carriera tra cinema e tv

Assieme ad Alessandro Borghi è nel video di ‘Tutto qui accade’ dei Negramaro e dal 2015 al 2018 recita nella serie tv “Tutto può succedere”, remake italiano dello statunitense “Parenthoood”, nel cui cast è presente anche il fratello Tobia.

Nel 2016 è scelta dal regista Berardo Carboni come protagonista del film “Youtopia", nelle sale due anni dopo, dove interpreta una giovane confusa, incantata dalle sirene dell’illusoria realtà virtuale, e turbata dalle umane miserie del mondo reale, conflitti intimi che la portano a mettere all’asta online la propria verginità.

Nel 2017 fa parte del cast di “Una famiglia” di Sebastiano Riso, accanto a Micaela Ramazzotti, in concorso alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia.

Nel 2017 partecipa anche a “Il premio”, diretto da Alessandro Gassman, e presta la sua voce al personaggio di Tia Victoria nel film Disney-Pixar “Coco”. Nel 2018 l’attrice appare nel videoclip di ‘Felicità puttana’, successo targato Thegiornalisti.

L’importante ruolo di Mariele Ventre nel tv-movie della rete ammiraglia

Sempre nel 2018 è protagonista del tv movie Rai “I ragazzi dello Zecchino d’Oro" diretto da Ambrogio Lo Giudice, vestendo i panni dell’indimenticata Mariele Ventre, l’insegnante di musica che preparò per 35 anni i bambini per lo Zecchino d'Oro e fondò il Piccolo Coro dell'Antoniano, composto da bambini appartenenti a realtà e luoghi geografici diversi. Nel cast tra gli altri Maya Sansa, Antonio Gerardi, Valentina Cervi, Simone Gandolfo ed Eros Galbiati. Lo stesso anno affianca Lorenzo Richelmy ed Eugenio Franceschini in “Una vita spericolata” di Marco Ponti.

Al Festival di Berlino, viene nominata come Shooting Star in rappresentanza dell'Italia per il 2018.

Con “The Undoing” arriva il successo internazionale

Nel 2020 è nel film Netflix “L'incredibile storia dell'Isola delle Rose” di Sidney Sibilia e nella serie TV HBO “The Undoing - Le verità non dette”, di Susanne Bier, con la quale arriva il successo internazionale. Nella serie recita accanto ad attori del calibro di Nicole Kidmane, Hugh Grant e Donald Sutherland. Qui interpreta una giovane donna che inquieta e disturba la realtà sociale in cui si inserisce grazie ad una borsa di studio ottenuta dal suo primogenito.

Nello stesso anno divide il set con Berenice Bejo e Sergio Castellitto in “Il materiale emotivo”, diretto dallo stesso Castellitto.

Nel 2021 è a fianco di Amadeus in una delle serate del Festival di Sanremo.

Maria Grazia Bosu