Regia: Valeria Parisi

Genere: Documentario, Colore

Produzione: Italia, 2020

Durata: 85 minuti

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 12 ottobre 2020

A 100 anni dalla scomparsa di Modì, l’artista livornese viene celebrato in un docu-film "Maledetto Modigliani" diretto da Valeria Parisi scritto insieme ad Arianna Marelli su un soggetto di Didi Gnocchi e prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital.

Maledetto Modigliani: trama e produzione

“Maledetto Modigliani”, questo il titolo del film, racconta e presenta la vita e l’arte di Amedeo Clemente Modigliani nato a Livorno nel 1884 e morto, a causa di una meningite, a Parigi nel 1920. Figura centrale del Novecento, Modigliani ha saputo inserirsi in un contesto artistico in grande fermento, caratterizzato dalle avanguardie che hanno profondamente rivoluzionato il mondo dell’arte, grazie a quel fascino dannato, e senza tempo, che si manifesta in modo così marcato nel suo stile.

La narrazione si sviluppa a partire da un passo de i “Canti di Maldoror” (1869), poema epico in prosa di Isidore Lautréamont Ducasse, un libro di grande ispirazione per Modigliani che lo portava sempre con sé . Il racconto è incentrato sul punto di vista di Jeanne Hébuterne, musa e compagna dell’artista. Jeanne, incapace a sopravvivere alla morte dell’amato, si suicidò, al nono mese di gravidanza, il giorno dopo la morte di Modigliani.

Tanti gli interventi di storici dell’arte, direttori di musei, esperti e galleristi. Tra questi Marc Restellini curatore della mostra “Modigliani – Picasso. The Primitivist Revolution”, allestita tra il settembre 2021 e il gennaio 2022 all’Albertiana di Vienna.

Pier Francesco Ferrucci racconta la storia intorno alla “beffa delle teste” ovvero l’idea, nata come scherzo insieme ai suoi tre amici, di scolpire una scultura imitando lo stile di Modì e il cui ritrovamento nel 1984 sconvolse il mondo dell’arte.

“Maledetto Modigliani” è solo uno dei tanti lavori di 3D Produzioni e Nexo Digital dedicati all’arte e al suo immaginifico mondo, come “Klimt & Schiele – Eros e Psiche” (2018), “Gauguin a Tahiti. Il paradiso perduto” (2019) e “Ermitage. Il potere dell’arte” (2019), vincitore del Nastro d’Argento come Miglior Documentario d’arte nel 2020. Maximilien Zaganelli e Dmitry Myachin firmano la colonna sonora, dopo aver scritto le musiche di “Ermitage. Il potere dell’arte”.