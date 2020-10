Lupita Nyong’o, per intero Lupita Amondi Nyong’o, nata il 1° marzo 1983 a Città del Messico, è un’attrice e doppiatrice keniota. Con il suo debutto cinematografico in “12 anni schiavo” (2013), ha vinto un premio Oscar alla Miglior attrice non protagonista.

Lupita Nyong’o: la formazione e gli esordi

(Città del Messico, 1° marzo 1983)

Nyong’o, nata in Messico, è cresciuta in Kenya, dove suo padre è stato docente universitario, ministro del governo e senatore.

La sua nascita nel centro America è dovuta ad un momentaneo allontanamento familiare dalla patria. L’instabilità del Kenya del 1980, infatti, aveva provocato al padre una forte paura per la propria incolumità e quella della famiglia.

Durante l’adolescenza, è tornata in Messico per studiare lo spagnolo e vi è rimasta per sette anni.

Più avanti, ha frequentato l'Hampshire College di Amherst, in Massachusetts, e, mentre era ancora una studentessa, ha lavorato come assistente di produzione e stagista in diversi film.

Nel 2007 si è laureata in Cinema e Studi Africani. La sua tesi di laurea, il film “In My Genes” (2009), è stata presentata al New York African Film Festival del 2010.

Nyong’o ha successivamente assunto un ruolo nella miniserie televisiva "Shuga" (2009- 2012), sulla cultura giovanile a Lagos.

Si è poi iscritta alla Yale School of Drama, dove ha conseguito un master in recitazione (2012).

Il debutto cinematografico in “Dodici anni schiava”

Nel 2013 Nyong'o è apparsa nel suo primo lungometraggio, “12 anni schiavo”, accanto a Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender e Brad Pitt.

Nella pellicola, ricopre il ruolo dell’angosciata Patsey, una giovane schiava che viene ripetutamente violentata dal suo proprietario (interpretato da Michael Fassbender) e denigrata dalla moglie di questo (Sarah Paulson).

Grazie a Patsey, Nyong’o ha ottenuto il plauso della critica: ha vinto un Oscar come Migliore attrice non protagonista e il film, diretto da Steve McQueen, è stato nominato Miglior film.

Per il medesimo ruolo, inoltre, si è aggiudicata altri riconoscimenti tra cui il Critics’ Choice Award e lo Screen Actors Guild Award.

I più rilevanti successi

Successivamente è stata scelta per il film “Non-Stop” (2014), di Jaume Collet-Serra, un thriller d'azione in cui un agente federale cerca di proteggere i passeggeri di un jet diretto a Londra dalle minacce dei ricattatori.

Nel 2015, Nyong'o è apparsa nei panni di Maz Kanata, un'aliena di una specie non-identificata, in “Star Wars: The Force Awakens”.

Più avanti, ha doppiato una versione animata del lupo Raksha nell'adattamento live-action del 2016 de “Il libro della giungla” di Rudyard Kipling.

In "Queen of Katwe" (2016), un film biografico diretto da Mira Nair, Nyong'o è stata scelta per interpretare una madre ugandese impoverita che incoraggia sua figlia, una prodigio degli scacchi, a inseguire i suoi sogni e ottenere i successi che merita.

È poi apparsa come guardia del corpo ed ex amante del personaggio del titolo nell'acclamato film di supereroi “Black Panther” (2018).

I suoi film del 2019 includevano il film horror di Jordan Peele “Us”, in cui interpretava la madre di una famiglia la cui casa è invasa da violenti doppelgänger, e la commedia di zombie “Little Monsters”.

Nello stesso anno, ha ripreso il ruolo di Maz Kanata in “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

Nyong'o ha recitato anche sul palco e, nel 2015, è apparsa in una produzione off-Broadway di “Eclipsed”, un dramma incentrato sulle mogli prigioniere di un leader ribelle durante la guerra civile liberiana.

Nel 2016, l’attrice ha fatto il suo debutto a Broadway quando la commedia si è trasferita al John Golden Theatre, e in seguito ha ottenuto una nomination al Tony Award per la sua interpretazione.