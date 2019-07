Titolo Originale: The good liar

Regia: Bill Condon

Cast: Ian McKellen, Helen Mirren, Russell Tovey, Jim Carter, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Mark Lewis Jones, Sonia Goswami, Michael Culkin, Phil Dunster, Laurie Davidson

Genere: thriller, drammatico

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 5 dicembre 2019

Bill Condon ("Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto", 2015; "La bella e la bestia", 2017) torna alla regia in una pellicola thriller tratta dall'omonimo romanzo di Nicholas Searle.

L'inganno perfetto: amore o menzogna?

Roy Courtnay è un abile truffatore che fa della falsità e del raggiro la sua punta di diamante. Ma mentre prepara un nuovo colpo a discapito della ricca e vedova Betty McLeish, i due s'incontrano online e cominciano a stabilire un rapporto.

Le intenzioni iniziali di Roy subiscono un cambio quando quella che sembra una delle tante relazioni già stabilite dal criminale innumerevoli volte, si trasforma in qualcosa di più. Sboccia dentro di lui un emozione in grado di cambiargli la vita.

L'inganno perfetto: bianco e nero

Una coppia di attori stellari nei ruoli dei due protagonisti: Ian McKellen e Helen Mirren. L'attore britannico aveva già lavorato in precedenza con il regista (vincitore del Premio Oscar alla Migliore sceneggiatura non originale nel 1999 per "Demoni e dei", 1998) nel ruolo di Sherlock Holmes nel film "Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto" e nella stessa pellicola con cui Bill Condon si è aggiudicato l'ambita statuetta . Ne "L'inganno perfetto" McKellen, famoso presso il grande pubblico per le sue interpretazioni di Magneto nella saga degli "X-Men" (2000-2014) e di Gandalf nella pluripremiata trilogia de "Il Signore degli Anelli" (2001-2003), interpreterà il truffatore Roy Courtnay. L'attrice inglese, vincitrice di un Academy Award nella categoria Migliore attrice protagonista per la sua parte della Regina Elisabetta II in "The Queen - La regina" (2006), ha il ruolo della ricca e anziana Betty McLeish.