Regia: Edgar Wright

Cast: Anya Taylor-Joy, Terence Stamp, Diana Rigg, Matt Smith, Thomasin McKenzie, Rita Tushingham, Synnove Karlsen, Andrew Bicknell, Joakim Skarli, Michael Ajao

Genere: Horror, drammatico, thriller, colore

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna, 2020

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 8 ottobre 2020

Edgar Wright torna a dirigere la pellicola “Last Night in Soho”, un horror psicologico ambientato nell’eccitante Londra degli anni ’60, dopo il successo di “Baby Driver - Il genio della fuga”, suo più grande hit al box office.

Last Night in Soho: le conseguenze dei desideri

Il desiderio primo di tutti i ragazzi consiste nell’incontro con i propri idoli e per Eloise (Thomasine McKenzie, nominata al Critics’s Choice Movie Award per Best Actress nel suo ruolo in “Jojo Rabbit” e famosa per avere recitato in “Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate”), giovane appassionata di fashion design, non è diverso: misteriosamente riesce a trovare un modo per viaggiare nel tempo, precisamente nella capitale britannica durante gli incredibili anni ’60, e incontrare l’esuberante cantante Sandy (Anya Taylor-Joy, vincitrice del Trophée Chopard al Festival di Cannes e di numerosi premi con l’iconico ruolo protagonista in “The Witch”), da sempre adorata e ammirata.

Per Eloise è un sogno che si avvera, ma la Londra di quegli anni non è quel che appare e le conseguenze del ritorno al passato si dimostreranno tragiche.

Last Night in Soho: la produzione

“Scott Pilgrim vs. The World”, “Hot Fuzz” e “Ant-man” sono tutti film diretti dal talentuoso regista appassionato degli anni ’60 Edgar Wright, il quale, a Gennaio 2019, rivela di star lavorando a un horror psicologico, ispirandosi a “Repulsion” di Roman Polansky e “Don’t Look Now” di Nicolas Roeg, e collaborando con Krysty Wilson-Cairns, sceneggiatrice dell’accurato film di guerra “1917” (2019).

Le riprese per “Last Night in Soho” cominciano a Maggio 2019: il film viene completato ad Agosto dello stesso anno e distribuito da Focus Feature.