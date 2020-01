Titolo originale: La Gomera

Regia: Corneliu Porumboiu

Cast: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Agustí Villaronga, Sabin Tambrea, István Teglas, Cristóbal Pinto, Antonio Buíl

Genere: Drammatico, colore

Durata: 97 minuti

Produzione: Romania, Francia, Germania, 2019

Distribuzione: Valmyn

Data di uscita: 13 febbraio 2020

"La Gomera - L'isola dei fischi" è un sofisticato noir con echi Tarantiniani, contaminato con la commedia surreale.

La Gomera - L'isola dei fischi: la conferma che la nuova ondata proveniente dal cinema rumeno è più viva che mai

Cristi è un ispettore di polizia di Bucarest, corrotto dai trafficanti di droga. Finito in un pasticcio più grande di lui, raggiunge una piccola isola delle Canarie al seguito di una femme fatale, per imparare il Silbo, uno strano linguaggio composto da fischi da utilizzare come codice durante un'operazione criminale.

Sfortunatamente per lui, però, il suo piano è pieno delle classiche variabili da film noir, a cominciare dall'imprevedibile femme fatale. Cristi è seguito nella sua stravagante impresa anche da una sua superiore, che sospetta di lui e cerca in tutti i modi di smascherarlo non per un suo senso di giustizia, ma per avere la sua parte nel piano e guadagnarci qualcosa.

Cast e produzione

A dirigere "La Gomera - L'isola dei fischi" è Corneliu Porumboiu, regista e sceneggiatore rumeno di successo e beniamino della critica cinematografica.

Tra i titoli più amati del cineasta ci sono "Il tesoro" (2015), commedia basata sul tentativo di due uomini di dissotterrare un fantomatico tesoro sepolto nel giardino di uno dei due, e "The Second Game" (2014), un documentario sperimentale basato su delle vecchie riprese di una partita di calcio.

Vlad Ivanov, che interpreta il protagonista, ha recitato in pellicole come "Tramonto" (2018) e "Ana, mon amour" (2017), mentre Catrinel Marlon, che presta il suo volto alla bella Gilda, è famosa per "Loro chi?" e "Leone nel basilisco".