Krysten Alyce Ritter è un'attrice e modella statunitense, conosciuta soprattutto per la sua presenza in serie tv di successo come "Breaking Bad", "Non fidarti della str**** dell'interno 23", "Jessica Jones" e "The Defenders".

Krysten Ritter, da modella a star del cinema

(Bloomsburg, 16 dicembre 1981)

Krysten Ritter nasce il 16 dicembre del 1981 in Pennsylvania e precisamente a Bloomsburg, dove cresce in una fattoria.

A quindici anni viene notata da un agente di moda che la lancia nell'ambiente tanto che, dopo aver terminato il liceo, a diciotto anni, si trasferisce a New York, si impegna con un contratto con l'importante Elite Model Management e inizia a viaggiare tra gli States, l'Europa, fino ad arrivare in Giappone.

Debutta sul grande schermo proprio nel ruolo di modella in "Qualcuno come te" del 2001. Successivamente la troviamo nel cast del fortunato "Mona Lisa Smile" (2003), di Mike Newell con Julia Roberts, in cui interpreta una studentessa di storia dell'arte.

Il cinema le offre parti minori per pellicole di successo come: "27 volte in bianco" (2008) con Katherine Heigl; "Notte brava a Las Vegas" (2008) con Cameron Diaz; "I Love Shopping" (2010) con Isla Fisher; e "Vamps" (2012) in cui viene trasformata in vampira dalla regina Sigourney Weaver. Un ruolo di maggior rilievo lo ottiene per "The Last International Playboy" (2008), film indipendente di Steve Clark, in cui è una tossica amica del protagonista.

Il successo televisivo

Intanto la televisione, dopo la partecipazione a diverse serie, le propone tra il 2005 e il 2006 una presenza più prolungata in "Veronica Mars", per la quale, in otto episodi, veste i panni di Gia Goodman, la figlia del sindaco, ruolo che riprenderà nel 2014 in "Veronica Mars - Il film".

Tra il 2006 e il 2007 continua a essere impegnata per il piccolo schermo con "Una mamma per amica" e "Til Death - Per tutta la vita". Nel 2009 veste i panni di Jane Margolis in "Breaking Bad", recitando in dieci episodi della seconda e terza stagione, per poi tornare a questa parte nel 2019 in "El Camino - Il film di Breaking Bad".

Il 2010 la vede impegnata nella serie tv "Gravity" e in "How to Make Love to a Woman", tratto dal romanzo dell'attrice pornografica Jenna Jameson. Sarà ispirato a un libro anche il seguente "Killing Bono" (2011) di Nick Hamm, incentrato sulla nascita degli U2. Nel film Krysten Ritter è la manager di una band irlandese. Del resto l'attrice non è estranea al mondo della musica, la Ritter infatti suona la chitarra e canta in un gruppo chiamato Ex Vivian.

Nel 2011 recita ed è co-sceneggiatrice del film di Kat Coiro "Life Happens", presentato al Los Angeles FIlm Festival, mentre nel 2012 è protagonista della serie "Non fidarti della str**** dell'interno 23" per la quale diventa una ragazza dedita al sesso occasionale, un po' sociopatica, ladra e truffatrice. Lo show viene cancellato l'anno dopo alla seconda stagione a causa dei bassi ascolti.

Il successo di Jessica Jones

Il 2014 è per Kryste Ritter un anno fortunato sia da un punto di vista lavorativo che sentimentale: inizia una relazione con il chitarrista, cantante, cantautore e produttore discografico americano Adam Granduciel e dalla loro unione nascerà nel 2019 Bruce Julian Knight Granofsky; entra nel cast di "Big Eyes" di Tim Burton, biopic sulla pittrice Margaret Keane con Amy Adams; e, alla fine dell'anno, viene scelta come protagonista della serie tv targata Netflix, "Jessica Jones" (2015 - 2019), ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe e basata sull'omonima eroina. Tornerà a indossare i suoi abiti nel 2017 in "The Defenders" dove dividerà la scena con Iron Fist, Daredevil e Luke Cage.

