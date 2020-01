Regia: Eric Lartigau

Cast: Doona Bae, Ilian Bergala, Alain Chabat, Blanche Gardin, Delphine Gleize, Vincent Nemeth, Camille Rutherford

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Francia, 2020

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 9 aprile 2020

Il cineasta francese Eric Lartigau porta al cinema “#JeSuisLà”, una singolare commedia su uno uomo alla ricerca di qualcuno.

#JeSuisLà: l’amore al tempo dei social media

Il protagonista della vicenda è Stéphane, uno chef di successo con due figli che gli vogliono molto bene e un’ex-moglie con cui è riuscito a mantenere rapporti amichevoli. La sua vita sembra essere quindi perfetta, soddisfacente sia dal punto di vista lavorativo che da quello affettivo, ma Stéphane ha un segreto che presto sconvolgerà la sua routine.

L’uomo infatti si sente davvero vivo solo quando parla con Soo, una giovane coreana che ha conosciuto tramite Instagram e con cui, nonostante tutte le barriere linguistiche del caso, discute di argomenti che vanno dall’arte ai fiori di ciliegio.

Quando Stéphane decide di andare a trovare Soo a Seoul, però, la donna non si presenta all’appuntamento. Spaesato in un paese che non conosce, ma determinato a incontrarla, lo chef inizia a vagare per la città alla forsennata ricerca di Soo e forse anche di se stesso.

Cast e produzione

Eric Lartigau si riconferma ancora una volta come un regista dalla predilezione spiccata per storie capaci di mettere in scena il modo in cui un drastico cambio delle proprie abitudini può cambiare la vita delle persone.Due delle sue pellicole più apprezzate, infatti, si basano su premesse simili, che vengono esplorate con paradigmi diversi.

“La famiglia Bélier” (2014) è una commedia che segue il percorso di Paula, ragazza divisa tra i doveri che sente di avere nei confronti della propria famiglia e il suo sogno di diventare una cantante. “The Big Picture” (2010) ha un approccio più drammatico e narra di come il tradimento della moglie porti un uomo a considerare la propria vita apparentemente perfetta con occhi diversi.

"#JeSuisLà" vanta inoltre due interpreti protagonisti del calibro di Doona Bae (“Jupiter - Il destino dell’universo”, 2015; “Cloud Atlas”, 2012) e Alain Chabat (“Asterix e il regno degli Dei”, 2014; “Réalité”, 2014).