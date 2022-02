Jennifer Aniston è un'attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense, nota al grande pubblico per la sua bellezza e sopratutto bravura come attrice di commedie e film divertenti.

Jennifer Aniston, ovvero la ragazza della porta accanto

(Sherman Oaks, USA, 11 Febbraio 1969)

Deve la sua notorietà alla serie “Friends” e al suo matrimonio fallito con Brad Pitt, che è riuscita a sposare pur non essendo bella quanto lui. Jennifer Aniston nasce in California da madre modella e padre attore d’origine greca.

Il suo padrino è Telly Savalas, il tenente Kojak. Dopo gli studi a New York, fa il suo esordio nei teatri off di Broadway con scarso successo. Nel 1993 è nel cast del film horror di Mark Jones “Leprechaum”. L’anno dopo, fa il provino per “Friends” (1994 – 2004), la serie creata dalla premiata ditta Bright/Kaufman/Crane Productions e prodotta dalla Warner Bros. Con il personaggio di Rachel, che tra mille rotture ha una relazione con Ross, entra nell’immaginario collettivo di mezzo mondo. Nei 236 episodi spalmati in dieci anni, si racconta la vita di sei amici che condividono l’appartamento al Village di New York.

Dopo la tv, i primi passi nel cinema

Come nella migliore tradizione delle soap, tra cambi di coppie ed equivoci vari, alla fine il vero amore trionfa. Tra l’altro, in uno degli episodi compare in veste di guest star l’allora marito di Jennifer Aniston, Brad Pitt. Dal 1996 al 2002 gira una serie di film non epocali, tra cui “Il senso dell’amore” (1996) di Edward Burns con Cameron Diaz; “L’oggetto del mio desiderio” (1998) di Nicholas Hytner e “The Good Girl” (2002) con Jake Gyllenhaal.

Jennifer Aniston e Brad Pitt

Nel 1998, scoppia la scintilla fatale tra Jennifer e Brad Pitt, che fino ad allora era stato legato a Gwyneth Paltrow. Il matrimonio, celebrato a Malibu nel 2000, è un evento al quale partecipa tutto il jet set. Tra fiumi di champagne Cristal, lo sposo dona alla moglie una fede del valore di 23.000 dollari. Tra alti e bassi la loro unione durerà fino al 2005, anno del film di Doug Liman “Mr & Mrs Smith”. Il bel maritino della Aniston divide il set con Angelina Jolie, già splendida Lara Croft nel 2001. È un colpo di fulmine tra i due superbelli di Hollywood e la nascita della ditta “Brangelina”. In questo ménage à trois, è Jen la perdente che resta triste e sola a leccarsi le ferite.

Come interprete nel frattempo è convincente in “Una settimana da Dio” di Tom Shadyac del 2003 al fianco dell’esuberante Jim Carrey e in “…E alla fine arriva Polly” (2004) con Ben Stiller. Proprio nell’anno del divorzio, la Aniston ha il primo ruolo da dark lady della sua carriera cinematografica: il regista svedese Mikael Hafström la dirige accanto a Clive Owen e Vincent Cassel in “Derailed - Attrazione letale” (2005), in un noir in cui è quanto mai sexy e sconvolge la vita di un pubblicitario newyorkese. Sempre nel 2005, in “Vizi di famiglia” di Rob Reiner, si cita “Il laureato” in una storia agrodolce con Jennifer Aniston protagonista indiscussa. È ancora la coppia al centro di “Ti odio, ti lascio, ti…” (2006) con Vince Vaughn.

I veri successi cinematografici

Nel 2007 Jennifer Aniston recita nella serie televisiva “Dirt” accanto a Courteney Cox, già Monica di “Friends” nonché sua grande amica, mentre nel 2008 torna alla commedia romantica, questa volta in compagnia di un cane in “Io & Marley” accanto a Owen Wilson.

Nel frattempo, posa vestita solo di una cravatta sulla copertina della rivista GQ che l’ha eletta donna dell’anno. Il Patron di Play Boy, Hugh Hefner ne rimane talmente colpito da offrirle dieci milioni di dollari per un servizio di nudo, che lei rifiuta.

Jennifer Aniston: commedia, commedia e ancora commedia

Jennifer Aniston fa di nuovo coppia con David Schwimmer/Ross come guest star nella sitcom “30 Rock” (2008), mentre nel 2009 è nel corale “La verità è che non gli piaci abbastanza”, con Drew Barrymore, Scarlett Johansson, Jennifer Connely e l’affascinante Ben Affleck; e nella storia d'amore "Qualcosa di speciale". Nel 2010 è protagonista di "Il cacciatore di ex" con Gerard Butler, e "2 cuori e una provetta" con Jason Baseman, nel 2011 la vediamo con Colin Farrell diretta da Seth Gordon in "Come ammazzare il capo... e vivere felici" e in "Mia moglie per finta", con Adam Sandler. Nel 2012 recita in "Nudi ma felici" di David Wain insieme al compagno Justin Theroux.

Nel 2013 sbanca il botteghino con "Come ti spaccio la famiglia", in cui interpreta una donna inserita in una finta famiglia per coprire un traffico di droga. Nel 2014 è nel film “Come ammazzare il capo 2” di Sean Anders, sequel di “Come ammazzare il capo... e vivere felici” del 2011. Nel 2014 è protagonista del film drammatico "Cake", diretto da Daniel Barnz.

Nel 2016 è protagonista del film "La festa prima delle feste'" con Jason Bateman.

Archiviato Brad Pitt, Jennifer Aniston si lega al chitarrista americano John Majer, per poi tornare single. Nel 2011 ufficializza la sua relazione con l'attore Justin Theroux, che sposa il 5 Agosto 2015, per poi divorziare nel 2018.

Ivana Faranda