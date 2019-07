Figlio d'arte, Jaden Smith ha esordito nel 2006 sul grande schermo, accanto al padre Will, nel film "La ricerca della felicità" di Gabriele Muccino, per poi alternare la sua carriera nel mondo del cinema, della musica e della moda.

Jaden Smith: talento di famiglia

(Malibù, 8 luglio 1998)

Jaden Smith nasce l'8 luglio del 1998 a Malibù, in California. É figlio di Will e Jada Pinkett Smith; il fratellastro maggiore, Trey, è nato nel 1992, mentre la sorella minore, Willow, nel 2000.

Dopo aver frequentato la New Village Leadership Academy, co-fondata dai suoi genitori, a causa della loro notorietà che non gli consente di formarsi in una scuola, Jaden viene educato privatamente a casa.

Per evitare l'isolamento a cui spesso sono destinati i figli di personaggi famosi, durante l'infanzia si appassiona allo skateboard, dove non è facilmente riconoscibile, grazie al suo look.

Jaden Smith: la carriera cinematografica

Nel 2006 Gabriele Muccino sceglie Jaden Smith per interpretare il figlio di Will nel film "Alla ricerca della felicità". Si tratta di una storia molto drammatica, ispirata alla vita dell'imprenditore milionario Chris Gardner, che, nei primi anni Ottanta, si trovò in uno stato di grande povertà, con un figlio e senza casa. Il bambino riceve subito un riconoscimento agli MTV Movie Awards 2007, dove ottiene il premio Breakthrough Performance.

Nel 2008 affronta la scena senza il padre e diventa il figlio di Jennifer Connelly in "Ultimatum alla terra" diretto da Scott Derrickson, con Keanu Reeves nei panni dell'alieno Klaatu.

Passano due anni e nel 2010 il giovane spicca il volo come protagonista di "The Karate Kid - La leggenda continua", quinto film e reboot della serie "The Karate Kid", dove recita accanto a Jackie Chan.

Al 2013 risale l'ultima prova cinematografica di Jaden Smith che, in "After Earth", diretto da M. Night Shyamalan, torna a recitare accanto a Will, nuovamente nei panni del figlio.

Totalmente assorbito dalla musica e dalla moda, l'artista è di nuovo davanti alla macchina da presa dopo alcuni anni per le serie tv targate Netflix, dal titolo "The Get Down" (2016 - 2017) e "The Neo Yokio" (2017 - 2018).

Dall'età di 12 anni, Jaden Smith è socio di Just Water, azienda impegnata a creare un sistema di filtrazione dell'acqua, adatto alle zone povere, con costruzioni delle infrastrutture idriche rispettose dell'ambiente.

Lorenzo Buellis